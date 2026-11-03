به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی نوشت: آمریکا از طرح ازسرگیری سریع فروش و انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا از طریق خطوط لوله عبوری از خاک اوکراین حمایت می‌کند.

براساس این گزارش، این طرح در چارچوب تلاش‌ها برای دستیابی به توافق آتش‌بس در حوزه انرژی میان مسکو و کی‌یف پیش از زمستان مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد وی این پیشنهاد را در جریان سفرهای خود به مسکو و کی‌یف در ماه سپتامبر (شهریور و مهر ۱۴۰۵) مطرح کرده‌اند.

طبق این طرح، فروش گاز روسیه به اروپا از طریق یک واسطه آمریکایی انجام خواهد شد؛ سازوکاری که به نوشته وال‌استریت ژورنال، می‌تواند راهی برای عبور از محدودیت‌های تحریمی اروپا و همچنین فرصتی اقتصادی برای سرمایه‌گذاران آمریکایی فراهم کند.

این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که واشنگتن پیشنهاد کرده است درآمد حاصل از فروش گاز روسیه در حسابی امانی در کشور ثالث نگهداری شود تا این منابع برای تأمین هزینه‌های جنگ از سوی مسکو استفاده نشود. اوکراین نیز در صورت ازسرگیری انتقال گاز می‌تواند از محل حق ترانزیت درآمد کسب کند.

به نوشته این نشریه، مقام‌های آمریکایی بازگشت گاز روسیه به بازار اروپا را مشوقی اقتصادی برای مسکو جهت پذیرش توافق آتش‌بس در حوزه انرژی می‌دانند و امیدوارند این طرح به کاهش قیمت انرژی در اروپا نیز کمک کند.

با این حال، این پیشنهاد با مخالفت‌هایی در اروپا روبه‌رو شده است. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، واردات گاز طبیعی روسیه باید تا پایان سال ۲۰۲۷ متوقف شود و شماری از مقام‌های اروپایی نیز با بازگشت به انرژی روسیه مخالفت کرده‌اند.

انتقال گاز روسیه به اروپا از مسیر اوکراین پس از پایان قرارداد ترانزیت میان مسکو و کی‌یف در اول ژانویه ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) متوقف شد. پیش از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰)، روسیه حدود ۴۵ درصد گاز مصرفی اروپا را تأمین می‌کرد؛ اما سهم این کشور در سال‌های بعد به‌شدت کاهش یافت. اتحادیه اروپا نیز در چارچوب سیاست کاهش وابستگی انرژی به روسیه، برنامه توقف کامل واردات گاز این کشور تا پایان سال ۲۰۲۷ را تصویب کرده است.