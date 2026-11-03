به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده‌های ثبت‌شده، طی ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۸:۳۰ صبح سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، پس از آسارا، آبگان با ۱۸.۶، عظیمیه با ۱۸.۵، هشتگرد با ۱۷.۴ و آتشگاه با ۱۷ میلی‌متر بیشترین بارندگی را ثبت کردند.

همچنین میزان بارش در نسا ۱۵.۹، تکه‌ناوه و چهارباغ ۱۵.۶، هرنج ۱۵، فرخ‌آباد و ناریان ۱۴.۹، برغان ۱۴.۵، کندر ۱۳.۶، شهرستانک ۱۳.۳ و کرج ۱۲.۲ میلی‌متر گزارش شد.

در سایر مناطق نیز طالقان ۱۱.۹، سرخاب ۱۰.۸، کردان ۱۰.۴، قوزلو ۸.۷، سیجان ۸.۴، برکت ۸.۳، دیزین ۸.۲، ولایت‌رود ۸، فرودگاه پیام ۷.۹، محمدشهر ۷.۷، پورکان ۷.۴، ایپک ۶.۱، اشتهارد ۵.۲، گلسار ۵، نظرآباد ۴.۹، فردیس ۴.۵، سعیدآباد ۳.۶ و پلنگ‌آباد ۲.۸ میلی‌متر بارندگی ثبت کردند.

اداره کل هواشناسی البرز اعلام کرد: بارندگی‌ها در پی فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار سطح نارنجی رخ داده و به دلیل شرایط کوهستانی استان، بارش‌ها می‌توانند موجب افزایش رواناب و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها شوند.