به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی، منابع آبی و شرایط متنوع طبیعی استان، امکان تکثیر و پرورش گونه‌های مختلف آبزیان در بخش‌های آب شیرین و آب شور وجود دارد که این امر به ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش ارزش افزوده کمک می‌کند.

وی افزود: در بخش آب شیرین کپورماهیان هندی شامل کاتلا، روهو و مریگال، تیلاپیای پرورشی و گربه‌ماهیان و در بخش آب شور گونه سی‌باس آسیایی از جمله گزینه‌های قابل بررسی برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری و ایجاد تنوع در سبد تولید استان هستند.

مدیرکل شیلات خوزستان تصریح کرد: معرفی گونه‌های جدید به مزارع پرورشی مستلزم اقدامات کارشناسی، ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح به‌ویژه سازمان حفاظت محیط زیست است و در همین راستا، ایجاد مزارع پرورشی بسته برای گونه‌هایی نظیر تیلاپیا و سی‌باس با هدف جلوگیری از ورود احتمالی به منابع آبی طبیعی پیشنهاد می‌شود.

موسوی توضیح داد: جمع‌آوری و نگهداری مولدین گربه‌ماهی صید شده از تالاب هویزه و شادگان و دستیابی به بیوتکنیک تکثیر این گونه با همکاری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در دستور کار قرار دارد و برنامه‌ریزی برای تکثیر آن تا سال ۱۴۰۶ در حال انجام است.