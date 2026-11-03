به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وچهل‌وهشتمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه در قالب هفته سی‌وششم تجمعات شبانه، شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ در بلوار طاق‌بستان و در محدوده حدفاصل درب حوزه علمیه برادران تا بریدگی مراد حاصل برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برنامه‌ریزی شده است.

خون‌خواهی رهبر شهید نیز از دیگر محورهای اعلام‌شده برای برگزاری این اجتماع عنوان شده است.

دویست‌وچهل‌وهشتمین اجتماع «نحن منتقمون» در ادامه تجمعات شبانه مردم کرمانشاه برگزار می‌شود.