به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در حاشیه چهارصد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز دو گزارش حسابرسی در صحن شورا بررسی می‌شود، اظهار کرد: موضوعات دفاتر خدمات الکترونیک شهر، شکل‌گیری پشتیبانی در منطقه ۵ برای باغات کن و پرونده پلاک‌های ثبتی هم در دستور جلسه امروز قرار دارد.

وی در ادامه درباره برگزاری انتخابات شوراهای شهر گفت: بنده یکبار خواهش کردم تا چیزی در مورد انتخابات و تاریخ آن تا زمانی که مسجل و مشخص نشده اعلام نکنند، ما گفتیم اجازه دهند شوراها کار خود را انجام دهند. سخنگوی وزارت کشور هم بعد از آن اعلام کرد که تاریخی مشخص نشده و این وضعیت هنوز پابرجاست. شوراها کار خود را انجام دهند؛ هر زمان مشخص شد انتخابات برگزار می‌شود. تعیین زمان انتخابات با مجلس است اما در شرایط جنگی «شعام» این زمان را مشخص می‌کند که تاکنون هیچ صحبتی در این زمینه نداشته و تحلیل‌های خبری در این مورد صحیح نیست.

چمران در پاسخ به سوالی درباره ایجاد پل در منطقه پنج برای انبار نفت بیان داشت: این پل برای انبار نفت نیست و به بهبود حمل و نقل و ترافیک کمک می‌کند، مسیر در این محدوده اصلاح می‌شود که از مناطق مسکونی عبور نکند. شرکت نفت نامه‌هایی ارسال کرده و گفته که باید در داخل شهر انبار داشته باشد تا بتواند سریع سوخت‌رسانی کند.

رئیس شورای شهر بیان داشت: ما مباحث شهرسازی را با آنها مطرح خواهیم کرد که این انبارها چگونه ساخته شود. همچنین شهردار به وزیر نفت نامه ارسال کرده که فضای داخل شهر برای ساخت انبار نفت مناسب نیست.

چمران با اشاره به آخرین وضعیت نرخ‌گذاری مجموعه‌های ورزشی و پیشنهاد رایگان شدن استفاده از آنها، خاطرنشان کرد: ما نرخ تعیین کردیم و بودجه در نظر گرفتیم و اگر قرار باشد اجرایی شود باید در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد تخلف برخی رانندگان تاکسی گفت: رانندگانی که برچسب تاکسی‌های برقی را از بدنه خودروی خود برداشته‌، تخلف کرده‌اند و تاکسیرانی باید امتیاز آنها را لغو کند و در اختیار دیگران قرار دهد.

چمران در رابطه با وضعیت ترافیک تهران پس از بارندگی در ساعات اخیر، یادآور شد: وضعیت همچون روزهای گذشته بود. امیدواریم بارش‌ها ادامه داشته باشد که مشکل آب در سدها، هوا، آلودگی و کشاورزی حل شود.