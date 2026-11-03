به گزارش خبرنگار مهر، گروه هواپیمایی آلمانی لوفت‌هانزا روز سه‌شنبه در پی افزایش هزینه‌های سوخت جت، پیش‌بینی سود عملیاتی خود برای سال مالی ۲۰۲۶ را کاهش داد؛ تصمیمی که در شرایط افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی اروپایی اتخاذ شده و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت بلیت هواپیما در سال آینده شود.

شرکت‌های هواپیمایی اروپایی نسبت به پیامدهای افزایش چشمگیر هزینه سوخت جت بر عملکرد مالی و چشم‌انداز سودآوری خود هشدار داده‌اند. همچنین با پایان یافتن قراردادهای پوشش ریسک قیمت سوخت (هجینگ)، انتظار می‌رود افزایش هزینه‌های سوخت در سال آینده با شدت بیشتری بر هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی اثر بگذارد و در نهایت به افزایش قیمت بلیت‌ها منجر شود.

براساس گزارش لوفت‌هانزا پیش‌بینی سود عملیاتی خود برای سال مالی ۲۰۲۶ را به محدوده ۱.۷ تا ۲ میلیارد یورو کاهش داده است؛ این در حالی است که پیش‌بینی قبلی این شرکت، سود عملیاتی بین ۱.۷ تا ۲.۲ میلیارد یورو را نشان می‌داد.

با این حال، عملکرد مالی این گروه هواپیمایی در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی فراتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود. لوفت‌هانزا در این دوره سود عملیاتی ۱.۴ میلیارد یورویی معادل یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار ثبت کرد؛ در حالی که میانگین پیش‌بینی تحلیلگران، بر اساس برآوردهای گردآوری‌شده توسط این شرکت، ۱.۳۷ میلیارد یورو بود.

کارستن اشپور، مدیرعامل گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا، در بیانیه‌ای با اشاره به عملکرد این شرکت در سه‌ماهه سوم اظهار کرد: با افزایش درآمدها در سایه تداوم تقاضای بالا و همچنین اعمال انضباط دقیق در مدیریت هزینه‌ها، توانستیم افزایش حدود ۵۰۰ میلیون یورویی هزینه‌های سوخت را به‌طور کامل جبران کنیم.

وی افزود: افزایش درآمدها و مدیریت هزینه‌ها نقش مهمی در جبران فشار ناشی از رشد هزینه‌های سوخت داشته و موجب شده است عملکرد عملیاتی شرکت در سه‌ماهه سوم بالاتر از انتظارات تحلیلگران قرار گیرد.

در همین حال، تیل استرایشرت، مدیر ارشد مالی گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا، با اشاره به عوامل اثرگذار بر عملکرد مالی این شرکت اعلام کرد: میزان تقاضا، هزینه‌های سوخت و عملکرد بخش باربری هوایی لوفت‌هانزا کارگو در سه‌ماهه چهارم سال جاری میلادی، از عوامل تعیین‌کننده در تحقق سود عملیاتی کل سال خواهند بود.

بر این اساس، اگرچه لوفت‌هانزا در سه‌ماهه سوم توانسته است با اتکا به تقاضای بالا و مدیریت هزینه‌ها، افزایش هزینه‌های سوخت را جبران کند، اما کاهش سقف پیش‌بینی سود عملیاتی این شرکت نشان می‌دهد تداوم فشار هزینه‌های سوخت همچنان یکی از چالش‌های اصلی صنعت هوانوردی اروپا در سال ۲۰۲۶ خواهد بود.