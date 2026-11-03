نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار طی سه‌شنبه تا صبح چهارشنبه در خراسان شمالی است و پدیده غالب طی سه‌شنبه وزش باد، افزایش ابر و از ساعت‌های بعدازظهر در پاره‌ای از نقاط بویژه نیمه شمالی بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: چهارشنبه جو نسبتاً پایدار و پدیده غالب وزش باد و کاهش تدریجی ابر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پنج‌شنبه جو ناپایدار و پدیده غالب افزایش باد در ساعت‌های بعدازظهر و از اواخر وقت پنج‌شنبه تا بعدازظهر جمعه در پاره‌ای از نقاط بویژه نیمه شمالی بارش باران و در ارتفاعات مه‌گرفتگی مورد انتظار است.

وی تصریح کرد: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود.

داداشی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۲ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۴ و بیشینه آن ۲۰ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.