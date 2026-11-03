به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی، در مراسم تکریم و معارفه فرماندار اسلامشهر، برنامه‌محوری و حرکت در مسیر شاخص‌های توسعه را از الزامات فعالیت مدیران شهرستانی دانست و بر ضرورت انطباق اقدامات فرمانداران با نیازها و مطالبات مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت عدالت در مدیریت استان اظهار کرد: چنانچه اولویت در برقراری عدالت براساس شاخص‌هایی تعیین شود که مردم مطالبه می‌کنند، زمینه تحقق رضایتمندی عمومی فراهم خواهد شد.

معاون سیاسی استاندار تهران با اشاره به عملکرد استان در ماه‌های گذشته افزود: با همراهی مردم، برنامه‌ریزی و تلاش مجموعه دولت در دوران جنگ، شرایط به‌گونه‌ای مدیریت شد که استان با کمترین چالش از آن دوره عبور کند و در عین حال، روند عمران و توسعه نیز متوقف نشد.

توکلی کجانی ادامه داد: طی هشت ماه گذشته اقدامات قابل‌توجهی در حوزه عمرانی استان انجام شده که افزایش تخت‌های بیمارستانی و توسعه سرانه‌های درمانی از جمله آن‌هاست.

وی همچنین از اختصاص ۵۵۰ میلیارد تومان برای توسعه سرانه‌های ورزشی استان تهران خبر داد و گفت: این اعتبار با اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش سرانه ورزشی اختصاص یافته است.

معاون سیاسی استاندار تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عدالت آموزشی و نهضت مدرسه‌سازی بیان کرد: نشست‌های ویژه این حوزه هر هفته با حضور متولیان آموزشی شهرستان‌ها برگزار می‌شود که نشان‌دهنده توجه ویژه استاندار تهران به توسعه فضاهای آموزشی است.

توکلی کجانی در بخش دیگری از سخنان خود از خدمات نورالله طاهری، فرماندار پیشین اسلامشهر، قدردانی کرد و گفت: طاهری از سوابق خدمتی و تجربیات ارزشمندی برخوردار است و با نائل شدن به افتخار بازنشستگی، مسئولیت خود را واگذار کرده است. وی در دوران خدمت، توفیقات خوبی داشته و همواره رضایتمندی مردم را مورد توجه قرار داده است.

وی رضایتمندی عمومی را یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دانست و افزود: هر مسئولی که رضایتمندی مردم را سرلوحه فعالیت خود قرار دهد، می‌تواند نتایج مؤثری در حوزه مسئولیتش رقم بزند.

معاون سیاسی استاندار تهران با تأکید بر ضرورت انطباق اقدامات اجرایی با برنامه‌ها و شاخص‌های تعیین‌شده خاطرنشان کرد: هر اندازه فعالیت‌ها براساس برنامه پیش برود، امکان تحقق عدالت بیشتر خواهد بود و اجرای اقدامات منطبق با شاخص‌های تعریف‌شده نیز اثربخشی بیشتری به همراه دارد.

گفتنی است، در این مراسم ضمن تکریم نورالله طاهری، فرماندار پیشین اسلامشهر، امین بابایی به‌عنوان سرپرست جدید فرمانداری این شهرستان معرفی شد.