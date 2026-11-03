به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش ظهر سه‌شنبه در مراسم یادواره شهدای دانش‌آموز در مسجد اهل‌بیت(ع)، با موضوع «از نیمکت مدرسه تا قله‌های انسانیت»با بیان اینکه شهید فهمیده می‌تواند الگویی برای نوجوانان امروز باشد، اظهار کرد: چیزی یک نوجوان معمولی را به انسانی ماندگار تبدیل می‌کند بزرگی انتخاب و مسئولیت پذیری اش است.

کارشناس مذهبی با اشاره به میدان قهرمانی نوجوانان در روزگار کنونی افزود: دانش‌آموزی که در امتحان تقلب نمی‌کند، صداقت را تمرین می‌کند و دانش‌آموزی که اجازه نمی‌دهد هم‌کلاسی‌اش تحقیر شود، از کرامت انسان دفاع می‌کند.

وی با بیان اینکه آینده با تلاش، یادگیری، اراده و انتخاب‌های امروز ساخته می‌شود،گفت:دانش‌آموزی که پیش از انتشار یک خبر درباره صحت آن تحقیق می‌کند، مسئولانه رفتار می‌کند و نوجوانی که برای آینده علمی کشور تلاش می‌کند، در ساختن آینده نقش دارد.

حجت‌الاسلام اختردانش با طرح این پرسش که «شهید؛ یک خاطره یا یک الگو؟» اظهار کرد: اگر هر سال یادواره شهدا برگزار کنیم و درباره آنان سخن بگوییم، اما رفتارمان تغییری نکند، آیا حق مطلب را ادا کرده‌ایم؟ یاد شهدا زمانی زنده است که در زندگی ما اثر بگذارد.

وی افزود: دروغ نگفتن، ظلم نکردن، تلاش برای علم‌آموزی و بی‌تفاوت نبودن نسبت به سرنوشت جامعه، از راه‌هایی است که پیام شهدا را در زندگی جاری می‌کند.

کارشناس مذهبی با اشاره به موفقیت نوجوانان ایرانی در رقابت‌های علمی گفت: حسین سلطانی در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک ۲۰۲۵ هند مدال طلا گرفت و عضو تیم پنج‌نفره ایران بود که همه اعضای آن طلا کسب کردند. در المپیاد جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۵ پکن نیز علی شایان و آرش یوسف‌نژاد مدال نقره و رادین رحمانی‌نودهی و پارسا گلستانی مدال برنز گرفتند.

وی با تاکید به اینکه نوجوانان درباره اثری که می‌خواهند در زندگی دیگران بگذارند، با خود بیندیشند، تصریح کرد:شهید فهمیده نماد ایمان و مسئولیت‌پذیری در دوران دفاع مقدس و نوجوان امروز نماد علم، خلاقیت، نوآوری و خدمت به جامعه است.