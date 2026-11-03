به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی اعزام مبلغان و مبلغات به مدارس استان خراسان شمالی در ایام فاطمیه، با هدف تبیین معارف فاطمی و ترویج سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در میان نسل نوجوان و جوان، در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای اعزام مبلغان و مبلغات به مدارس مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از فرصت ایام فاطمیه برای تبیین سیره عملی حضرت زهرا (س) و انتقال معارف اهل بیت (ع) به دانش‌آموزان تأکید کردند.

حجت‌الاسلام ناصر هدایتی در این نشست با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) به‌عنوان الگوی کامل زن مسلمان، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای حضور مبلغان در مدارس تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ایام فاطمیه فرصت ارزشمندی برای تبیین سبک زندگی فاطمی و پاسخ‌گویی به شبهات دینی نسل نوجوان است، اظهار کرد: باید با بهره‌گیری از زبان هنر، گفت‌وگوی صمیمی و محتوای جذاب، معارف اهل بیت (ع) را به قلب دانش‌آموزان منتقل کنیم.

در ادامه این نشست، مسئولان فرهنگی استان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه اعزام مبلغان، محتوای برنامه‌های تبلیغی، فعالیت‌های جانبی و چگونگی هماهنگی با اداره‌کل آموزش‌وپرورش مطرح کردند.

در پایان مقرر شد با تدوین برنامه‌ای عملیاتی و مدون، زمینه اعزام مبلغان و مبلغات به مدارس استان در ایام فاطمیه فراهم شود.

این نشست با هدف انسجام‌بخشی به فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی در مدارس و بهره‌گیری از ظرفیت مبلغان دینی برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با سیره و معارف حضرت صدیقه طاهره (س) برگزار شد.