به گزارش خبرگزاری مهر، اله نظر شه بخش، از اجرای طرح شیوع‌شناسی اعتیاد در ۱۳ بنگاه اقتصادی استان با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این طرح با هدف شناخت علمی وضعیت اعتیاد در جامعه کارگری و شناسایی ابعاد و الگوهای مرتبط با این آسیب اجتماعی در محیط‌های اقتصادی اجرا می‌شود.

وی افزود: نتایج این بررسی می‌تواند مبنای تدوین برنامه‌های آموزشی، مشاوره‌ای و پیشگیرانه متناسب با نیازهای شاغلان در هر بنگاه اقتصادی قرار گیرد و به شناسایی دقیق‌تر زمینه‌های مداخله و پیشگیری کمک کند.

شه‌بخش با اشاره به ارتباط سلامت اجتماعی کارگران با بهره‌وری و پایداری محیط‌های کاری گفت: توجه به سلامت شاغلان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در محیط کار، علاوه بر حمایت از نیروی انسانی، در کاهش آسیب‌ها و بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مؤثر است.

وی مشارکت مدیران بنگاه‌ها، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری را در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه ضروری دانست و افزود: آموزش مستمر متناسب با نیاز شاغلان و فراهم‌کردن دسترسی آنان به خدمات مشاوره‌ای باید در کنار بررسی وضعیت موجود دنبال شود تا یافته‌های طرح به اقدامات عملی در محیط‌های کاری منجر شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان‌ و بلوچستان حفظ محرمانگی اطلاعات و کرامت شاغلان را از الزامات اجرای این برنامه دانست و تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه باید بر پایه شناخت علمی، با رعایت حقوق افراد و بدون برچسب‌زنی و ایجاد فضای تبعیض‌آمیز نسبت به شاغلان دنبال شود.