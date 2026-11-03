به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین دوره آزمون های ارزیابی و اعطای مدرک حفظ تخصصی قرآن کریم مراحل خود را با اعلام نتایج نوبت اول آزمون شفاهی دنبال کرد. سازمان دارالقرآن الکریم ضمن آرزوی سلامت و سعادت برای تمامی حافظان گران قدر قرآن کریم، جزئیات و تقویم جدید این مرحله را به شرح زیر اعلام کرد:

دریافت کارنامه و ثبت اعتراض:

داوطلبان گرامی ضروری است با مراجعه به سامانه حفظ تخصصی به نشانی Azmoonhefz.telavat.ir کارنامه آزمون خود را دریافت نمایند. چنانچه داوطلبی به امتیازات آزمون خود اعتراض موجهی دارد، می تواند از تاریخ اعلام نتایج تا تاریخ ۱۶ آبان ماه اعتراض خود را در بخش مربوط ثبت نماید. بدیهی است هیچ اعتراضی از سایر طرق و خارج از زمان یادشده بررسی نخواهد شد و نتایج نهایی پس از بررسی، متعاقباً اعلام می گردد.

تقویم زمانی نوبت دوم آزمون شفاهی:

- زمان ثبت نام نوبت دوم آزمون شفاهی: ۳۰ آبان ماه لغایت ۵ آذرماه سال جاری.

- زمان برگزاری آزمون نوبت دوم شفاهی: از ۱۸ تا ۲۷ آذر در مراکز تعیین شده آزمون شفاهی (تاریخ دقیق برای هر داوطلب هنگام انتخاب حوزه و تعیین نوبت قابل مشاهده خواهد بود).

شایان ذکر است آیین نامه و ضوابط برگزاری نوبت دوم آزمون شفاهی همانند نوبت قبل می باشد.

تغییرات و ملاحظات نوبت دوم آزمون شفاهی:

۱. حافظان کل که خواهان ارتقای سطح آزمون خود از درجه ۳ به ۲ و ۱ بوده و امتیاز آزمون کتبی ایشان نیز در سطوح ۱ و ۲ می باشد، می توانند ثبت نام نمایند.

۲. حافظانی که خواستار کاهش درجات آزمون خود هستند نیز می توانند ضمن ثبت نام، درجات آزمون خود را کاهش دهند (حفظ کل به بیست و ده جزء، و بیست جزء به ده جزء).

در پایان این اطلاعیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا آمده است: با آرزوی علو درجات برای تمامی شهدای جنگ تحمیلی اخیر و حافظان قرآن شهید و امام عظیم الشأن شهیدمان، و پیروزی جبهه حق بر کفر.