به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این بازدید و نشست تخصصی که یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه برگزار شد، توانمندی‌های همراه اول در زمینه توسعه راهکارهای دیجیتال و استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و تحلیل کلان‌داده‌ها برای هوشمندسازی بخش‌های مختلف حمل‌ونقل معرفی شد. این راهکارها حوزه‌هایی مانند پایش هوشمند ناوگان، مدیریت ترافیک و جریان سفر، ارتقای ایمنی جاده‌ها، مدیریت حمل‌ونقل بار، هوشمندسازی زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی و توسعه خدمات حمل‌ونقل هوایی را در بر می‌گیرد.

همچنین ظرفیت شبکه ارتباطی همراه اول و امکان استفاده از داده‌های ارتباطی و مکانی در تحلیل الگوهای تردد، مدیریت سفرهای جاده‌ای و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل تشریح شد. توسعه جاده‌های هوشمند و ارسال هشدارهای پیش از حادثه، یکپارچه‌سازی سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند، تسهیل فرآیندهای لجستیکی، صحت‌سنجی اطلاعات جابه‌جایی بار و بهبود نظارت بر ناوگان از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

همراه اول بازوی فناورانه دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های ملی

در این نشست، حمید بهروزی، قائم‌مقام مدیرعامل همراه اول، با تشریح رویکرد این اپراتور در توسعه راهکارهای سازمانی و اجرای پروژه‌های ملی، بر نقش همراه اول در فراتر رفتن از ارائه خدمات ارتباطی و فراهم‌کردن زمینه اجرای طرح‌های تحول دیجیتال تاکید کرد.

او با اشاره به اینکه همراه اول طی سال‌های فعالیت خود زیرساخت‌های ارتباطی گسترده‌ای ایجاد کرده است، توضیح داد که راهبرد این مجموعه، توسعه همه ظرفیت‌های اجرایی در قالب یک ساختار بزرگ و متمرکز نیست، بلکه این اپراتور با اتکا به زیرساخت‌های موجود و همکاری با شرکت‌های متخصص و مجموعه‌های فعال در زیست‌بوم خود، راهکارهای مورد نیاز سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را توسعه می‌دهد.

بهروزی با بیان اینکه چالش اصلی بسیاری از سازمان‌ها نبود زیرساخت ارتباطی نیست، اظهار کرد: سازمان‌ها و وزارتخانه‌های بزرگ برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباطی و داده‌ای، به راهکارهایی عملیاتی، یکپارچه و آماده بهره‌برداری نیاز دارند. اتصال به زیرساخت‌ها زمانی می‌تواند به تحول واقعی منجر شود که فرآیندهای سازمانی به‌درستی شناخته و متناسب با نیاز هر مجموعه، راهکاری جامع برای آنها طراحی و اجرا شود.

قائم‌مقام مدیرعامل همراه اول همچنین بر اهمیت شناخت یکپارچه فرآیندها در طراحی راهکارهای سازمانی تاکید کرد و گفت: با گسترش فناوری‌های نوین و ورود هوش مصنوعی به عرصه فعالیت شرکت‌های بزرگ فناوری، رویکرد طراحی راهکارهای مجزا و پراکنده جای خود را به توسعه راهکارهای یکپارچه‌ای داده است که بتوانند بخش‌های مختلف یک سازمان را پوشش دهند و زمینه تحول در عملکرد آن را فراهم کنند.

بهروزی با اشاره به تجربه همراه اول در اجرای پروژه‌های ملی بر ضرورت همکاری با شرکت‌های فعال در زیست‌بوم نوآوری و طراحی یکپارچه راهکارهای دیجیتال تاکید کرد و توضیح داد که این اپراتور با فراهم‌کردن زیرساخت و راه‌اندازی اولیه سرویس‌ها، از ظرفیت شرکت‌های تخصصی برای توسعه و راهبری آنها بهره می‌گیرد. به گفته او، موفقیت پروژه‌های بزرگ علاوه بر زیرساخت ارتباطی، به راه‌اندازی مناسب، پایداری خدمات و توسعه مستمر نیاز دارد و همراه اول می‌تواند با ایفای نقش در راهبری و پشتیبانی این طرح‌ها، به‌عنوان بازوی فناورانه دستگاه‌های اجرایی، در پیشبرد پروژه‌های هوشمندسازی و تحول دیجیتال وزارت راه و شهرسازی مشارکت کند.

معاون وزیر راه: تحول دیجیتال حمل‌ونقل با روش‌های سنتی محقق نمی‌شود

مهران قربانی، معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، نیز با اشاره به ضرورت حرکت از روش‌های سنتی به سمت حمل‌ونقل هوشمند، بهره‌گیری از ظرفیت وزارت ارتباطات و اپراتورهای پیشرو مانند همراه اول را برای عبور از چالش‌های این صنعت ضروری دانست.

او با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه دیجیتالی‌سازی فرآیندهای حمل‌ونقل اظهار کرد: استفاده از سامانه‌های هوشمند و جایگزینی فرآیندهای دیجیتال به جای روش‌های کاغذی و سنتی، می‌تواند به افزایش سرعت جابه‌جایی، کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری منجر شود. به گفته قربانی، حل ریشه‌ای مسائل این حوزه به هدف‌گذاری مشخص و استفاده از فناوری‌های نوین نیاز دارد و صرف برگزاری جلسات و تغییر دستورالعمل‌های اداری نمی‌تواند پاسخ‌گوی چالش‌های موجود باشد.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سهم بالای حمل‌ونقل جاده‌ای در جابه‌جایی بار کشور، هوشمندسازی این بخش را از اولویت‌های مهم وزارتخانه عنوان کرد و افزود: استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به جبران عقب‌ماندگی‌ها و بهبود مدیریت ناوگان و شبکه حمل‌ونقل کمک کند.

قربانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های همراه اول در زیست‌بوم ارتباطی کشور، دستاوردهای معرفی‌شده در این بازدید را زمینه‌ای برای توسعه همکاری‌های مشترک دانست و بر ضرورت تعامل مستمر میان دو مجموعه تاکید کرد.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از توان شرکت‌های بزرگ فناوری در اجرای پروژه‌های ملی، چشم‌انداز همکاری با همراه اول را مثبت ارزیابی کرد و خواستار شناسایی و انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار در قالب کارگروه‌های تخصصی مشترک شد.

در این بازدید، همراه اول مجموعه‌ای از ظرفیت‌های ارتباطی و فناورانه خود را برای کمک به تحول دیجیتال صنعت حمل‌ونقل معرفی کرد؛ ظرفیت‌هایی که با تمرکز بر هوشمندسازی فرآیندها، ارتقای ایمنی، افزایش بهره‌وری و تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر، می‌تواند زمینه‌ساز همکاری گسترده‌تر این اپراتور و وزارت راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های ملی باشد.