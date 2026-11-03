به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سؤال روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز و ۳۱ نفر از نمایندگان درباره علت نادیده گرفتن نظر کارشناسان گزینش در استخدام داوطلبان اشتغال در حرفه معلمی، اظهار کرد: در ابتدای فعالیت مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم، با مراجعات گسترده‌ای از سوی متقاضیانی مواجه شدیم که نسبت به نحوه اعلام نظر گزینش در یکی از مراحل استخدامی اعتراض و نگرانی داشتند؛ به همین دلیل تلاش کردیم در چارچوب ضوابط و مقررات، درخواست‌ها و مراجعات این افراد را بررسی و پیگیری کنیم.

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی در فرآیند جذب معلمان، انتخاب افراد شایسته و برخوردار از صلاحیت‌های لازم برای حرفه معلمی است، افزود: این روند باید به دور از اعمال سلیقه‌های شخصی و هرگونه افراط و تفریط و صرفاً بر مبنای قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۴ انجام شود.

وزیر آموزش و پرورش در تشریح نحوه ارزیابی صلاحیت داوطلبان معلمی بیان کرد: بررسی صلاحیت‌های عمومی و اعلام نتیجه نهایی گزینش صرفاً در قالب تأیید یا عدم تأیید صورت می‌گیرد و موضوع امتیازدهی در این فرآیند مطرح نیست؛ به عبارت دیگر، گزینش تنها دو نتیجه احراز یا عدم احراز صلاحیت را اعلام می‌کند.

کاظمی ادامه داد: اگر داوطلبی در مراحل ارزیابی علمی، حرفه‌ای و پردازش نهایی، شرایط علمی و تخصصی لازم را داشته باشد، اما صلاحیت او در مرحله بدوی گزینش تأیید نشود، می‌تواند بر اساس ماده ۱۴ قانون گزینش، از طریق مراحل تجدیدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری، موضوع را پیگیری کند.

وی با اشاره به شیوه‌های بررسی صلاحیت داوطلبان تصریح کرد: این بررسی‌ها از طریق استعلام از مراجع چهارگانه، انجام تحقیقات محلی و برگزاری مصاحبه‌های حضوری صورت می‌گیرد و تمامی مراحل با دقت مورد توجه قرار دارند. همچنین آمادگی داریم هر یک از پرونده‌هایی را که نمایندگان محترم ضروری بدانند، با حضور آنان به صورت موردی و دقیق بررسی کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با تشریح ساختار مستقل گزینش در این وزارتخانه گفت: تصمیم‌گیری درباره تأیید یا عدم احراز صلاحیت افراد با نظر سه عضو انجام می‌شود که دست‌کم دو نفر از آنان در اختیار مجموعه آموزش و پرورش نیستند؛ از این رو، گزینش به عنوان واحدی مستقل در ساختار این وزارتخانه فعالیت می‌کند و امکان مداخله آموزش و پرورش در تصمیمات آن وجود ندارد.

کاظمی خاطرنشان کرد: مطابق قانون، داوطلبان در مراحل مختلف می‌توانند نسبت به نتیجه گزینش اعتراض کرده و درخواست بررسی مجدد پرونده خود را ارائه دهند. این فرآیند شامل تجدیدنظر نخست در سطح استان، تجدیدنظر دوم در مرکز و در نهایت مراجعه به دیوان عدالت اداری است که رسیدگی در مرحله آخر خارج از حیطه اختیارات وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

وی با بیان اینکه نتایج بررسی آرا و درصدهای مربوط به گزینش در سال‌های مختلف تقریباً مشابه و نزدیک به یکدیگر بوده است، اظهار کرد: این آمار نشان‌دهنده دقت عملکرد همکاران ما در مجموعه گزینش است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه، به نتایج بررسی پرونده‌های داوطلبان در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، با وجود آنکه صلاحیت افراد در مراحل نخست و دوم گزینش تأیید نشده است، دیوان عدالت اداری آرایی به نفع آنان صادر می‌کند که این موضوع خارج از اختیارات وزارت آموزش و پرورش است.

وی افزود: بر اساس آمار موجود، حدود ۵۵ درصد پرونده‌های ارجاع‌شده به دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ و همچنین حدود ۲۷.۷ درصد آرای مربوط به پرونده‌های ارجاعی در سال ۱۴۰۳، به نفع افرادی صادر شده است که در فرآیند گزینش رد صلاحیت شده بودند.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از حمایت نمایندگان مجلس، دولت و رهبر انقلاب از نظام تعلیم و تربیت کشور، به تشریح عملکرد و دستاوردهای آموزش و پرورش پرداخت و اظهار کرد: با وجود تهدیدهای دشمن و ضرورت تصمیم‌گیری در شرایط سخت و پیچیده، به فضل الهی سال تحصیلی گذشته و همچنین آغاز سال تحصیلی جدید با آرامش نسبی سپری شد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به مشارکت بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی خیرین مدرسه‌ساز بیان کرد: این میزان مشارکت، زمینه احداث بیش از چهار هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی را در قالب بیش از ۲۳ هزار کلاس درس فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در نتیجه این اقدامات، سرانه فضای آموزشی کشور از ۵.۲۸ مترمربع به ۵.۵۹ مترمربع افزایش یافته که این میزان رشد از رکوردهای قابل توجه در تاریخ مدرسه‌سازی کشور به شمار می‌رود.

وزیر آموزش و پرورش، در ادامه تشریح اقدامات و عملکرد این وزارتخانه، بازسازی و بهره‌برداری از هزار و ۲۸۸ واحد آموزشی آسیب‌دیده در دوران جنگ، هوشمندسازی بیش از ۲۵ هزار کلاس درس، استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی بیش از ۵۰ هزار کلاس درس و افزودن بیش از ۳۰۰ سرور به زیرساخت شبکه آموزشی شاد را از جمله اقدامات انجام‌شده برشمرد.

وی همچنین از اتصال چهار هزار و ۴۰۰ مدرسه به شبکه فیبر نوری و ایجاد ۶ هزار فضای ورزشی و چمن مصنوعی در مدارس خبر داد و اظهار کرد: با اجرای این اقدامات، سرانه فضای ورزشی مدارس از ۳۸ صدم مترمربع به ۵۲ صدم مترمربع افزایش یافته است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ارتقای شاخص‌های آموزشی کشور گفت: نرخ پوشش تحصیلی در دوره پیش‌دبستانی از ۴۲ درصد به ۷۷ درصد رسیده و پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی نیز به ۹۸ درصد افزایش یافته است. همچنین اقدامات مؤثری برای کاهش تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در حال انجام است.

کاظمی افزود: میانگین معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان ۱.۱۵ نمره افزایش داشته و دانش‌آموزان ایرانی توانسته‌اند ۱۸ مدال طلا در المپیادهای علمی جهانی و ۱۳۴ مدال ورزشی کسب کنند.

وی در ادامه به تشریح اقدامات تربیتی و فرهنگی آموزش و پرورش پرداخت و بیان کرد: آیین اعتکاف با مشارکت ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در بیش از ۶ هزار مسجد برگزار شد و بیش از ۱۴ میلیون دانش‌آموز نیز در حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد غربالگری قرار گرفتند. علاوه بر این، ۱۹۰ مدرسه حفظ و قرائت قرآن راه‌اندازی شده و زمینه برگزاری نماز جماعت در ۷۰ هزار مدرسه فراهم شده است.

وزیر آموزش و پرورش، تدوین و تصویب آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان، صدور احکام بیش از ۳۰۵ هزار معلم و پرداخت مطالبات فرهنگیان از جمله پاداش آنان را از دیگر اقدامات این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: پرداخت مطالبات فرهنگیان به‌روز شده و وضعیت نیروهای حق‌التدریس آزاد نیز بهبود یافته است.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات آموزش و پرورش برای استمرار روند تعلیم و تربیت در دوران جنگ و پس از آن اشاره کرد و گفت: با هدف حمایت از حضور مردم در میدان و خیابان و در عین حال تداوم جریان آموزش، برنامه‌های مختلفی در سه بستر مدرسه تلویزیونی ایران، شبکه آموزشی شاد و بسترهای آفلاین طراحی و اجرا شد.

وی اختصاص هفت هزار و ۸۰۰ مدرسه به عنوان کانون‌های تربیتی برای پشتیبانی از حضور حماسی مردم در خیابان‌ها را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه دانست و افزود: در شرایط حساس کشور، تقویت فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی، گسترش فرهنگ اقامه نماز و قرآن و ترویج زیست عفیفانه از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش بوده است.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت روایتگری جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: انعکاس این رویدادها در محتوای کتاب‌های درسی و همچنین برنامه‌ها و فعالیت‌های فوق‌برنامه آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است.

کاظمی با اشاره به سه محور اصلی سیاست‌گذاری در وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: عدالت، کیفیت و هویت سه سیاست کلیدی هستند که مبنای برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه قرار گرفته‌اند.

وی درباره برنامه‌های مربوط به تحقق عدالت آموزشی گفت: افزایش پوشش تحصیلی، توجه ویژه به مناطق محروم، کاهش تنوع مدارس، تقویت مدارس دولتی و حذف مدارس سنگی و کانکسی از جمله محورهایی است که به صورت جدی دنبال می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش در تشریح برنامه‌های مربوط به ارتقای کیفیت آموزشی نیز بیان کرد: اصلاح و بهبود روش‌های یادگیری، آموزش هوش مصنوعی به معلمان و بهره‌گیری از این فناوری در فرآیند یاددهی و یادگیری، توسعه مهارت‌آموزی و افزایش پوشش هنرستان‌ها در دستور کار قرار دارد. در همین راستا، طی یک سال گذشته ۹۵ درصد معلمان آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی را دریافت کرده‌اند.

کاظمی با تأکید بر ضرورت تقویت هویت اسلامی و ملی دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: پرچم و وطن، فرهنگ ایثار و شهادت و استکبارستیزی از جمله مؤلفه‌های مهم شکل‌دهنده هویت دانش‌آموزان محسوب می‌شوند.

وی در پایان تأکید کرد: تلاش ما این است که ضمن رعایت حقوق داوطلبان، از حریم پاک و مقدس نظام تعلیم و تربیت صیانت کنیم و با دوری از هرگونه افراط و تفریط، شرایط حضور بهترین و شایسته‌ترین افراد را در جایگاه معلمی فراهم آوریم.