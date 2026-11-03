به گزارش خبرگزاری مهر،آیدین هاشمی، در بازدید از سامانه های هوشمند محور اردبیل آستارا خاطرنشان کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و کاهش تخلفات رانندگی، ۲۸ سامانه جدید ثبت تخلفات عبور و مرور با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در محورهای مواصلاتی استان در حال نصب و راه‌اندازی است.

عضو شورای اداری استان اردبیل افزود: عملیات اجرایی نصب دکل‌ها و گاردریل‌های ایمنی مورد نیاز این سامانه‌ها انجام شده و تلاش راهداران برای تکمیل زیرساخت‌ها و آماده‌سازی تجهیزات با جدیت ادامه دارد.

هاشمی با اشاره به اینکه این سامانه‌ها در مرحله اخذ کد پلیس برای اعمال قانون قرار دارند، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود طی چند ماه آینده مراحل تکمیل، افتتاح و بهره‌برداری از این سامانه‌ها انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با بیان اینکه مکان‌یابی سامانه‌های جدید با رویکرد پوشش سراسری محورهای مواصلاتی استان انجام شده است، گفت: با استقرار این تجهیزات، سرعت متوسط خودروها در مسیرهای ارتباطی استان از شمال تا جنوب تحت پوشش قرار می‌گیرد و امکان پایش مستمرتر رفتار ترافیکی رانندگان فراهم خواهد شد.

عضو شورای ترافیک استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۲۰۷ سامانه هوشمند جاده‌ای در محورهای مواصلاتی استان اردبیل فعال است و با بهره‌برداری از ۲۸ سامانه جدید، ظرفیت نظارت هوشمند بر تردد و کنترل تخلفات رانندگی در شبکه راه‌های استان افزایش خواهد یافت.

هاشمی با اشاره به عملکرد مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل اظهار کرد: این مرکز در ارزیابی‌های انجام‌شده در سطح کشور، در زمره استان‌های برتر از نظر عملکرد قرار گرفته است که این موضوع حاصل تلاش مجموعه همکاران در حوزه مدیریت، پایش و نظارت بر تردد جاده‌ای است.

وی تأکید کرد: ارتقای ایمنی راه‌ها، توسعه سامانه‌های هوشمند جاده‌ای و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مدیریت تردد، از اولویت‌های اصلی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل است و این اقدامات با هدف کاهش تخلفات، افزایش انضباط ترافیکی و فراهم‌سازی شرایط ایمن‌تر برای کاربران جاده‌ای دنبال می‌شود.