مصطفی رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشتارگاه دام «شیرین دشت» ملایر واقع در اراضی روستای شیرین‌آباد از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده و به عنوان یکی از مراکز کشتار دام در این شهرستان روزانه به‌طور میانگین پذیرای کشتار ۱۰۰ تا ۱۵۰ رأس دام سبک و حدود ۵ تا ۱۰ رأس دام سنگین است.

وی ادامه داد: در کشتارگاه دام «شیرین دشت» پیش از انجام عملیات کشتار دامپزشک دام‌ها، به ویژه دام‌های ماده تحت بررسی و معاینه سونوگرافی قرار می‌دهد تا از وضعیت آبستنی آنها اطمینان حاصل شود و در صورت تائید آبستن نبودن دام مجوز کشتار صادر می‌شود.

رئیس دامپزشکی ملایر ادامه داد: پس از انجام عملیات کشتار لاشه‌های استحصالی از سوی دامپزشک مسئول، دستیار دامپزشک و ناظر ذبح شرعی مورد بازرسی و معاینه بهداشتی و شرعی قرار می‌گیرند و در صورت تائید سلامت و قابلیت مصرف به سردخانه منتقل می‌شوند.

رسول تصریح کرد: به منظور ارتقای سلامت و ایمنی گوشت و کاهش خطر انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام به‌ویژه بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو لاشه‌ها به مدت ۲۴ ساعت در سردخانه نگهداری می‌شوند تا شرایط لازم برای کاهش خطر انتقال عامل بیماری‌زا فراهم شود.

وی بیان کرد: از دیگر ویژگی‌های این مجموعه برخورداری از سیستم تصفیه خانه فاضلاب است که با هدف مدیریت بهداشتی پساب حاصل از فعالیت‌های کشتارگاهی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رسولی افزود: نظارت مستمر اداره دامپزشکی شهرستان ملایر بر مراحل پیش از کشتار، حین کشتار و پس از کشتار نقش مهمی در تضمین سلامت گوشت مصرفی شهروندان و صیانت از بهداشت عمومی جامعه دارد.