حجت‌الاسلام والمسلمین حمید رهبرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج دانش‌آموزی و یوم‌الله ۱۳ آبان، اظهار کرد: این دو مناسبت‌ یادآور روحیه استکبارستیزی، استقلال‌خواهی، ایثار و مسئولیت‌پذیری ملت ایران به‌ویژه نسل نوجوان و جوان است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تالش و رضوانشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، تصریح کرد: یاد و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب که مظلومانه به شهادت رسیدند و همچنین رهبر شهید انقلاب را گرامی می‌داریم؛ چراکه این شهدا سندی بر مظلومیت ملت ایران هستند.

۱۳ آبان؛ یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب

وی با اشاره به جایگاه ویژه ۱۳ آبان در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: این روز یادآور سه رویداد مهم تاریخی شامل تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره) است؛ رویدادی که بنیان‌گذار کبیر انقلاب از آن به‌عنوان انقلاب دوم یاد کردند.

حجت الاسلام رهبرشاد با بیان اینکه دانش‌آموزان و دانشجویان همواره در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور نقش‌آفرین بوده‌اند، بیان کرد: امروز نیز نسل نوجوان با بصیرت، آگاهی، اخلاق و مسئولیت‌پذیری و حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی، در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی نقش‌آفرینی می‌کند.

اجرای برنامه‌های دانش‌آموزی در بقاع متبرکه تالش

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تالش و رضوانشهر با گرامیداشت یاد و خاطره ۲۲ شهید دانش‌آموز شهرستان تالش گفت: در طول هفته بسیج دانش‌آموزی، با همکاری مسئولان و دست‌اندرکاران، هر شب برنامه‌های متنوعی با محوریت دانش‌آموزان در بقاع متبرکه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین با فراخوان انجام‌شده از هیئت‌امنا و عوامل مرتبط با اداره اوقاف، زمینه حضور پرشور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان فراهم شده است و امیدواریم این مراسم با مشارکت گسترده مردم و دانش‌آموزان برگزار شود.

حجت الاسلام رهبرشاد در پایان با قدردانی از همه افرادی که در تربیت نسل نوجوان و جوان نقش دارند، از امامین انقلاب، مسئولان، معلمان و اساتید به‌عنوان اثرگذاران در پرورش نسل‌های آگاه و مسئولیت‌پذیر یاد کرد و گفت: پرورش نسلی همچون شهید محمدحسین فهمیده که با رشادت خود برگ زرینی در تاریخ کشور رقم زد، نشان‌دهنده اهمیت تربیت صحیح و انقلابی نسل آینده است.