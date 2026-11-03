به گزارش خبرنگار مهر، جلسات ارزیابی عملکرد هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ حوزه خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، صبح سه‌شنبه با هدف پایش میزان تحقق برنامه‌ها، بررسی شاخص‌های عملکردی و شناسایی زمینه‌های ارتقای خدمات برگزار شد.

این نشست‌ها به‌صورت دوره‌ای و به ریاست معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان و با حضور مدیران امور آبفای شهرستان‌ها، رؤسای ادارات خدمات مشترکین و درآمد و ناظران قرائت و وصول، در دفتر این معاونت تشکیل شد.

در جریان این جلسات، عملکرد واحدهای تابعه در هفت ماه سپری‌شده از سال مورد بررسی قرار گرفت و میزان پیشرفت برنامه‌ها و تحقق شاخص‌های ابلاغی، چالش‌های موجود و برنامه‌های ماه جاری ارزیابی شد.

همچنین حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره رفع موانع موجود، بهبود روند فعالیت‌ها و ارتقای عملکرد حوزه خدمات مشترکین و درآمد مطرح کردند.

اکبر ناصری، معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت ارتقای شاخص‌های عملکردی و تسریع در ارائه خدمات به مشترکان اظهار کرد: انضباط کاری، دقت در قرائت به‌موقع کنتورها، نظارت مؤثر بر عملکرد ناظران و تکریم ارباب‌رجوع از اولویت‌های این حوزه است.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان این بخش افزود: پیگیری مستمر برنامه‌ها و اصلاح و بهبود فرآیندهای خدمات‌رسانی، از الزامات تحقق اهداف شرکت و افزایش کیفیت خدمات به مشترکان به شمار می‌رود.