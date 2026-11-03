به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه آیین اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات قرآنی باران وحی با حضور شرکت کنندگان خانواده بزرگ امداد و داوران برجسته بین‌المللی در زاهدان برگزار شد.

این دوره از مسابقات با حضور ۷۵ شرکت‌کننده از سرتاسر استان، اعم از خواهران و برادران، در رشته‌های حفظ عمومی، حفظ تخصصی ۵ جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء، حفظ کل، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل برگزار شد.

شایان ذکر است؛ برگزیدگان این مرحله، به مرحله کشوری که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، راه پیدا می‌کنند.

هشتمین جشنواره «باران وحی» یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی کمیته امداد است که با هدف تقویت بنیه‌های اعتقادی، ترویج مفاهیم قرآنی و دینی، کشف استعدادهای نهفته و ایجاد بستر مناسب برای حضور فعال مددجویان در عرصه‌های فرهنگی برگزار می‌شود.