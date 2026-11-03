به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با شعار محوری «صنعت برق، اساس تاب‌آوری» با حمایت وزارت نیرو و تشکل‌های تخصصی این حوزه از ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش در این دوره از رویداد، ۴۲۰ شرکت شامل ۳۵۰ مجموعه داخلی و ۷۰ شرکت خارجی، آخرین دستاوردها، فناوری‌های نوین، محصولات و توانمندی‌های تخصصی خود را در زنجیره صنعت برق به نمایش می‌گذارند.

این گردهمایی تخصصی، به عنوان بزرگ‌ترین رویداد صنعت برق کشور، بستری راهبردی برای پیوند میان تولیدکنندگان، متخصصان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان بین‌المللی فراهم می‌سازد تا ضمن تبادل دانش فنی و انتقال فناوری، فرصت‌های نوینی در زمینه هم‌افزایی توانمندی‌ها، توسعه بازارهای صادراتی و تقویت تاب‌آوری و جایگاه صنعت برق ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد شود.