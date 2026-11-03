محمد فرهاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بازدید بازرس کل استان کردستان از امور آب و فاضلاب شهرستان سنندج و طرح مطالبات شهروندان، مجموعه‌ای از اقدامات با هدف ارتقای خدمات‌رسانی و پاسخگویی به درخواست‌های مردمی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: از زمان این بازدید در ۱۸ مهرماه تاکنون، ۲ هزار و ۷۶۵ متر شبکه آب و فاضلاب در مناطق مختلف شهر سنندج اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با اشاره به مناطق تحت پوشش این عملیات بیان کرد: این اقدامات در نواحی نایسر، حسن‌آباد، حاجی‌آباد، نظام‌آباد، دوشان، باغ ژاله، شریف‌آباد و بلوار بعثت انجام شده و پروژه‌های توسعه‌ای و تکمیلی دیگری نیز در حال اجراست.

بازبینی قبوض آب‌بها برای صیانت از حقوق مشترکان

فرهاد در ادامه به اعتراض برخی شهروندان نسبت به مبالغ درج‌شده در قبوض آب‌بها اشاره کرد و گفت: در راستای رسیدگی به این مطالبات، تمامی قبوض صادرشده مجدداً مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت تا محاسبات بر اساس دستورالعمل‌ها و تعرفه‌های ابلاغی وزارت نیرو انجام شده و حقی از مشترکان تضییع نشود.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب کردستان برای تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات افزود: در راستای تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعات حضوری، ۲۴ خدمت این شرکت در حوزه مشترکان به‌صورت برخط ارائه می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند برای استفاده از خدمات غیرحضوری به سامانه خدمات مشترکان آبفا به نشانی https://my.nww.ir/bill/check مراجعه کنند.