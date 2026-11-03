به گزارش خبرگزاری مهر، جهاددانشگاهی با صدور بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، استقلال و اقتدار پایدار کشور را در گرو خودباوری، مرجعیت علمی و تکیه بر توانمندی‌های بومی دانست و با تأکید بر دستیابی به «ایران قوی» به‌عنوان علاج مشکلات کشور، از عموم مردم ایران به‌ویژه دانشجویان و جوانان برای حضور پرشور و آگاهانه در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دعوت کرد.

در متن بیانیه این نهاد به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یوم‌الله سیزدهم آبان، تبلور اراده خلل‌ناپذیر ملت ایران در نبرد تاریخی با سلطه‌گران و نقطه تلاقی سه خیزش بزرگ در مسیر آزادی‌خواهی و عزت ملی است. در این روز ماندگار، اعتراض شجاعانه حضرت امام خمینی (ره) به لایحه کاپیتولاسیون و تبعید ایشان در سال ۱۳۴۳، خون پاک دانش‌آموزان شهید در قیام سال ۱۳۵۷ و اقدام انقلابی دانشجویان پیرو خط امام (ره) در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ در هم آمیخت تا ۱۳ آبان برای همیشه در تقویم این سرزمین، به‌عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» ماندگار شود.

این رخدادهای تاریخی، صرفاً متعلق به گذشته نیست، بلکه روایتگر بخشی از هویت استقلال‌طلبانه ملت ایران و یادآور این حقیقت است که هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده ملتی را که به ایمان، آگاهی و توان خویش تکیه دارد به تسلیم وادارد؛ چنان‌که رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، سال گذشته در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان، این واقعه را از منظر تاریخی، روزی پرافتخار برای ملت ایران دانسته و از آن به‌عنوان «روز افتخار و پیروزی» نام برده‌اند.

امروز در شرایطی به استقبال یوم‌الله ۱۳ آبان می‌رویم که ملت ایران بار دیگر ایستادگی خود را در دفاع از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور به نمایش گذاشته و با تقدیم شهدای گران‌قدر، برگ‌های دیگری بر دفتر مقاومت این سرزمین افزوده است. یاد و خاطره همه شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، به‌ویژه دانش‌آموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب، همواره در دل و جان ملت ایران زنده خواهد ماند.

این مناسبت تاریخی، فرصتی مغتنم برای بازخوانی حوادث تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی و تبیین ماهیت استکبار جهانی برای نسل جوان، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان است؛ نسلی که سرمایه اصلی آینده کشور به شمار می‌رود و آشنایی عمیق‌تر آنان با تاریخ مبارزات ملت ایران و تقویت اعتمادبه‌نفس و خودباوری ملی، ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از هویت و استقلال کشور محسوب می‌شود.

جهاددانشگاهی به‌عنوان نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی، با باور به اینکه استقلال و اقتدار پایدار کشور در گرو خودباوری، مرجعیت علمی و برخورداری از توانمندی‌های بومی است، خود را متعهد می‌داند با بسیج ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، فناورانه، فرهنگی و آموزشی در مسیر پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی گام بردارد. بی‌تردید، دستیابی به ایرانی قوی و مستقل که به باور رهبر شهید انقلاب، علاج بسیاری از مشکلات در گرو «قوی شدن» آن است، با تلاش مستمر، مجاهدت علمی و بهره‌گیری از سرمایه انسانی خلاق این سرزمین محقق می‌شود.

جهادگران جهاددانشگاهی ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، تجدید میثاق با آرمان‌های والای امام راحل (ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای گران‌قدر میهن و اعلام وفاداری به رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در لبیک به پیام اخیر معظم‌له به دانشجویان مبنی بر «مجهز شدن به سلاح علم و ایمان و تهذیب نفس» و «کار و ابتکار مضاعف برای افزودن بر قوّت و اقتدار ایران عزیز»، تأکید می‌کنند که در مسیر این «هم‌عهدی» و حرکت به سوی قله‌های پیشرفت، با عزمی راسخ از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

ما نیز همگام با آحاد ملت در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که امسال با شعار «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» برگزار می‌شود حضور خواهیم یافت و از عموم مردم شریف ایران، به‌ویژه دانشجویان، دانشگاهیان و جوانان دعوت می‌کنیم با حضور پرشور و آگاهانه خود در این میعادگاه ملی، بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، اقتدار و استکبارستیزی ملت ایران را به نمایش بگذارند.

جهاددانشگاهی

۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵