به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی هفته پدافند غیرعامل را تبریک گفت.



در پیام دریادار پاسدار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل آمده است؛

امروزه پدافند غیرعامل دیگر یک مفهوم دفاعی نیست، بلکه ستون تاب‌آوری ملی در برابر جنگ‌های ترکیبی است؛ با تجربه جنگ‌های اخیر به خوبی مشخص است که پیروزی نهایی تنها در میدان نظامی رقم نمی‌خورد؛ بلکه در توانایی زیرساخت‌ها، مدیریت بحران و آمادگی جامعه برای مقابله با تهدیدات غیرمتعارف، جنگ‌های فرسایشی و سایبری نهفته است؛ زیرا پدافند غیرعامل، خط مقدم حفظ پایداری کشور در برابر نوسانات ناگهانی و حملات غیر مستقیم است.



از منظر علمی نیز پدافند غیرعامل بر پایه کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری استوار است که الگوی جنگ دوازده روزه رمضان و همچنین نبرد هرمز، نشان می‌دهد که در جنگ‌های مدرن، مرز میان جبهه و پشت جبهه ازبین رفته و در این نوع درگیری‌ها، زیرساخت‌های شهری، شبکه‌های لجستیکی و حتی امنیت روانی توده مردم را از اهداف اصلی خود قرار می‌دهد، بنابراین، تقویت پدافند غیرعامل، تنها یک وظیفه غیرنظامی نیست، بلکه یک ضرورت علمی و شرعی برای حفظ هموطنان و میهن اسلامی در برابر جنگ‌های ترکیبی و چند وجهی است.

اینجانب به مناسبت هفته پدافند غیرعامل که در سال‌جاری مزین شده است به شعار "پدافند مردم محور؛ ایران پایدار" بدینوسیله از زحمات جنابعالی آحاد کارکنان و مدیران و دست اندرکاران این امر مهم در تشکر و قدردانی نموده و امیدوارم در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) همواره در دفاع از حریم ولایت و تحقق اهداف عالیه نظام مقدس اسلامی موفق و موید باشید.