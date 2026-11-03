عبدالسلام بلوچ‌زاده، در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از اتفاقات امیدوارکننده در حوزه سینمای استان، راه‌یابی یکی از آثار فیلم‌سازان سیستان و بلوچستان به جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران پس از چند سال است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد سیستان و بلوچستان افزود: حضور این اثر در یکی از رویدادهای معتبر سینمایی کشور نشان می‌دهد هنرمندان استان از توانایی و استانداردهای لازم برای رقابت در سطح ملی برخوردارند و باید زمینه بیشتری برای معرفی و حمایت از ظرفیت‌های آن‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی این اداره‌کل بیان کرد: حمایت از تولید فیلم‌های مستند و داستانی در استان دنبال می‌شود و در کنار آن، آموزش‌های تخصصی سینمایی از طریق انجمن سینمای جوانان ایران در حوزه ساحلی نیز در حال انجام است.

بلوچ‌زاده همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره ملی فیلم کوتاه «تیا» خبر داد و گفت: این رویداد در دستور کار قرار دارد، اما برخی مسائل و هماهنگی‌ها همچنان در حال پیگیری است و جزئیات آن پس از نهایی شدن در نشستی تخصصی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی تأکید کرد: تقویت آموزش، حمایت از تولید آثار و فراهم کردن فرصت حضور فیلم‌سازان استان در رویدادهای ملی، از محورهای اصلی توسعه سینمای سیستان و بلوچستان است.