به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکرهای مطهر ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، صبح سه‌شنبه هم‌زمان با آغاز ششمین دوره کاروان «اهالی بهشت» در حرم مطهر حضرت زینب(س)، خواهر امام رضا(ع)، در اصفهان برگزار شد.

مردم اصفهان در این مراسم فرصت دارند پیش از حرکت کاروان به شهرستان‌های استان، با پیکرهای مطهر شهدا وداع کرده و به مقام شامخ آنان ادای احترام کنند.

پس از مراسم بدرقه، کاروان «اهالی بهشت» حرکت خود را در شهرستان‌های استان آغاز می‌کند و نخستین برنامه استقبال از شهدا عصر امروز در شهرستان فریدن برگزار خواهد شد.

این کاروان طی ۱۴ روز در تمامی شهرستان‌های استان حضور پیدا می‌کند و برای شهرستان خور و بیابانک نیز دو شهید در نظر گرفته شده است. حرکت کاروان تا ۲۵ آبان‌ماه ادامه دارد و مراسم اختتامیه آن هم‌زمان با سالروز حماسه و ایثار اصفهان در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

در طول این حرکت، برنامه‌های فرهنگی و معنوی از جمله مداحی، اجرای سرود، روایتگری جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و برنامه‌های ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان پیش‌بینی شده است. نمایش تجهیزات و هواگردهای ساقط‌شده دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی نیز از دیگر بخش‌های این برنامه‌ها خواهد بود.

حدود ۴۰۰ خادم در طول مسیر همراه کاروان هستند که ۷۸ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را متولدین دهه ۸۰ تشکیل می‌دهند.

کاروان «اهالی بهشت» از سال ۱۴۰۰ با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و فراهم کردن فرصت میزبانی مردم از شهدای گمنام در ایام فاطمیه فعالیت خود را آغاز کرده است. در سه دوره اخیر، پیکرهای مطهر ۳۳ شهید گمنام در قالب این کاروان به مناطق مختلف استان منتقل و تشییع شده‌اند.