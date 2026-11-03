به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، نخستین جلسه ستاد ملی رفع موانع اصناف با هدف بررسی مشکلات و رفع موانع پیش‌روی اصناف و همچنین ایجاد سازوکار اجرایی برای پیگیری و تحقق مصوبات، دیروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در اتاق اصناف ایران برگزار شد.

این نشست با حضور محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران؛ فرامرز رضایی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی، سیدهادی صالحی، رئیس بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی، محسن حسینلویی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، فرزاد طهماسبی، سرپرست دبیرکل اتاق اصناف ایران، نمایندگانی از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و بانک مرکزی برگزار شد.

محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی و رئیس ستاد ملی رفع موانع اصناف، با اشاره به اهداف و رویکرد ستاد ملی رفع موانع اصناف، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تغییرات مستمر در متغیرهای کلان اقتصادی، اقتصاد خرد و اصناف نیز به‌طور مستقیم تحت تأثیر این تحولات قرار دارند. از این رو، ضروری است سازوکارها و مقررات مرتبط با فعالیت‌های صنفی متناسب با شرایط روز مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از اصناف در برابر تغییرات محیطی و اقتصادی افزود: رسیدگی به‌موقع به مشکلات اصناف، در بسیاری از موارد نیازمند تصمیم‌گیری و تصویب مقررات از سوی دستگاه‌های مختلف است. ستاد ملی رفع موانع اصناف این ظرفیت را فراهم می‌کند تا مسائل و موانع موجود بررسی و در صورت نیاز، اصلاح قوانین و مقررات نیز در دستور کار قرار گیرد.

مفتح با اشاره به تجربه اقدامات مقررات‌زدایی در بخش صنعت ادامه داد: در حوزه صنعت، اقداماتی برای تسهیل فرآیندها و مقررات‌زدایی انجام شده است و بازنگری در شرایط و ضوابط باید متناسب با اقتضائات روز صورت گیرد. ضروری بود چنین رویکردی در حوزه اصناف نیز دنبال شود تا موانع فعالیت واحدهای صنفی از طریق یک سازوکار مشخص و با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط برطرف شود.

وی همچنین با اشاره به نقش اتاق اصناف ایران در این فرآیند تصریح کرد: دبیرخانه ستاد ملی رفع موانع اصناف در اتاق اصناف ایران مستقر و مدیریت و پیگیری امور آن با محوریت این اتاق انجام می‌شود. تشکیل این ستاد نیز در پی مکاتبات اتاق اصناف ایران و صدور دستور لازم از سوی ریاست جمهوری صورت گرفته است.

در ادامه قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران و دبیر ستاد ملی رفع موانع اصناف با اشاره به مکاتبات اتاق اصناف ایران و برگزاری جلساتی با حضور رئیس‌جمهور، اظهار کرد: در جلسات برگزارشده با حضور رئیس‌جمهور و هیئت وزیران، بر ضرورت تشکیل ستاد ملی رفع موانع اصناف تأکید و مقرر شد این ستاد با هدف تجمیع، احصا و پیگیری مشکلات اصناف تشکیل و نتایج و مصوبات این ستاد طی گزارشی به شخص رئیس جمهور اعلام شود تا در صورت نیاز، رئیس‌جمهور نیز شخصاً در جلسات این ستاد حضور یابند.

وی افزود: آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی ستاد ملی رفع موانع اصناف با توجه به مسائل و مشکلات فعالان صنفی تدوین و جمع‌آوری شده است تا زمینه پیگیری منسجم و مؤثر مطالبات اصناف فراهم شود