محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی دریایی پنج‌روزه سواحل گیلان اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، شرایط دریای خزر برای فعالیت‌های دریایی از اواخر وقت پنجشنبه تا شنبه غالباً نامناسب پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه طی این مدت جهت باد عمدتاً جنوب‌غربی تا شمال‌شرقی خواهد بود، افزود: سرعت وزش باد در روزهای آینده بین ۲ تا ۱۳ متر بر ثانیه و ارتفاع موج بین نیم تا یک‌ونیم متر پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به تغییرات دمای آب دریای خزر تصریح کرد: دمای آب در این مدت حدود ۱۹ تا ۲۲ درجه سلسیوس پیش‌بینی شده است.

دادرس با تأکید بر وضعیت نامناسب دریا بیان کرد: شرایط برای ورود و خروج شناورها، فعالیت‌های صیادی و عملیات دریایی از اواخر وقت پنجشنبه تا شنبه نامناسب خواهد بود و فعالان دریایی باید به هشدارها و توصیه‌های هواشناسی توجه داشته باشند.