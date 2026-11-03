به گزارش خبرگزاری مهر، سوده نجفی، عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه چهارصد و چهل و چهارم شورا، در تذکری خطاب به شهردار تهران، نسبت به نحوه انتصابات مدیریتی در شهرداری و میزان بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص و باسابقه این مجموعه انتقاد کرد و خواستار شفافیت در معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران شد.

نجفی با تأکید بر اینکه اختیار شهردار در انتخاب و انتصاب مدیران، نافی وظیفه نظارتی شورا و ضرورت پاسخگویی شهرداری نیست، اظهار کرد: انتخاب مدیران در چارچوب قوانین و مقررات از اختیارات شهردار است و شورا درصدد دخالت در انتخاب اشخاص نیست؛ اما بررسی ضوابط انتصاب، نحوه جابه‌جایی مدیران و نتایج عملکرد آنان، از جمله وظایف نظارتی شوراست.

وی با طرح این پرسش که سهم بدنه کارشناسی شهرداری از فرصت‌های مدیریتی چقدر است، افزود: کارکنانی که سال‌ها در مجموعه شهرداری تجربه کسب کرده‌اند، با مسائل و نیازهای شهر آشنا هستند و مسئولیت اجرای تصمیمات مدیریت شهری را بر عهده دارند، باید از مسیر روشن و منصفانه‌ای برای پیشرفت شغلی و پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی برخوردار باشند.

عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جابه‌جایی مکرر برخی مدیران خارج از بدنه شهرداری میان مسئولیت‌های مختلف مناطق، مدیرکلی و مدیرعاملی تصریح کرد: باید مشخص شود این جابه‌جایی‌ها بر اساس چه ارزیابی مستند و با چه میزان تناسب میان تخصص افراد و مسئولیت‌های محوله انجام شده است و انتظار می‌رود نتایج این ارزیابی‌ها به شورا ارائه شود.

نجفی با تأکید بر ضرورت حاکمیت شایسته‌سالاری در انتصابات مدیریتی خاطرنشان کرد: مسئولیت‌های مدیریتی نباید در انحصار حلقه‌ای محدود قرار گیرد و هر انتصاب باید بر اساس شایستگی، تجربه مرتبط و نیازهای مجموعه صورت پذیرد. همچنین استفاده از مدیران خارج از شهرداری نیز باید با بررسی دقیق ظرفیت نیروهای متخصص داخلی و بر مبنای معیارهای روشن انجام شود.

وی ادامه داد: بی‌توجهی به ظرفیت‌های درون‌سازمانی می‌تواند موجب تضعیف انگیزه کارکنان و کاهش اعتماد آنان به مسیر پیشرفت حرفه‌ای شود؛ از این‌رو ضروری است سازوکار مشخصی برای شناسایی، ارزیابی و ارتقای نیروهای شایسته شهرداری وجود داشته باشد.

عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در پایان از شهردار تهران خواست گزارش مکتوب و جامعی از انتصابات مدیریتی این دوره به شورا ارائه کند که در آن، وضعیت مدیران برخاسته از بدنه شهرداری و مدیران خارج از مجموعه، سوابق تخصصی مرتبط، تعداد و دلایل جابه‌جایی‌ها، معیارهای ارزیابی عملکرد و سازوکار شناسایی و ارتقای کارکنان شایسته به‌صورت شفاف مشخص شده باشد.

نجفی تأکید کرد: مطالبه شورا معرفی افراد برای انتصاب نیست، بلکه شفافیت در معیارها، رعایت شایسته‌سالاری و پاسخگویی درباره نتایج انتخاب مدیران است. نیروهای متخصص و متعهد شهرداری باید این فرصت را داشته باشند که در فرآیندی روشن و عادلانه، شایستگی خود را برای پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی نشان دهند.