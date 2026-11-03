به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی صبح سه‌شنبه در اجلاسیه شهدای کودک و نوجوان کردستان در سنندج، با گرامیداشت روز دانش‌آموز اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های ارزشمند این اجلاسیه، حضور پررنگ دانش‌آموزان و نوجوانان در آن است که زمینه آشنایی نسل جدید با سیره و ویژگی‌های شهدای هم‌سن‌وسال خود را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به حضور گسترده دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس افزود: شهید حسین فهمیده تنها ۱۳ سال داشت و نوجوانان بسیاری در سنین ۱۳ تا ۱۵ سالگی در جبهه‌های دفاع مقدس حضور پیدا کردند و شمار قابل توجهی از شهدای کشور را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به تجربه شخصی خود از دوران تدریس در مجتمع‌های رزمندگان بیان کرد: دانش‌آموزانی که از جبهه بازمی‌گشتند، تحصیل خود را در این مراکز ادامه می‌دادند و برخی از همین نوجوانان پس از بازگشت به جبهه به شهادت می‌رسیدند.

فهم عمیق و آگاهی؛ از ویژگی‌های شهدای نوجوان

پورذهبی نخستین ویژگی شهدای نوجوان را برخورداری از فهم و تفکر عمیق دانست و گفت: این نوجوانان با وجود سن کم، از درک و بینش بالایی برخوردار بودند و مسائل پیرامون خود را با نگاهی عمیق‌تر می‌شناختند.

وی با اشاره به نقش خانواده و معلمان در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان آن دوران افزود: نقش تربیتی پدران، مادران و معلمان در پرورش فکری و شخصیتی نوجوانان بسیار پررنگ بود و همین تربیت زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر شد.

شجاعت؛ ویژگی برجسته نوجوانان شهید

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، شجاعت را از دیگر ویژگی‌های برجسته شهدای کودک و نوجوان عنوان کرد و گفت: نوجوانانی که در سنین ۱۳، ۱۴ و ۱۵ سالگی در جبهه‌ها حضور پیدا می‌کردند، از روحیه‌ای سرشار از شجاعت برخوردار بودند و در مسیر دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های خود تردید به دل راه نمی‌دادند.

پورذهبی با تأکید بر اینکه این روحیه شجاعت در تربیت خانوادگی ریشه داشت، خاطرنشان کرد: نوجوانان شهید شجاعت و ایستادگی را در محیط خانواده و از پدران و مادران خود آموخته بودند.

وی همراهی و تربیت خانوادگی را از دیگر عوامل شکل‌گیری شخصیت شهدای نوجوان برشمرد و افزود: خانواده‌های شهدا در تربیت فرزندان خود اهتمام ویژه‌ای داشتند و رفتار و صبر والدین شهدا در مراسم تشییع فرزندانشان نیز جلوه‌ای از همین تربیت و باور عمیق بود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به خاطرات خود از حضور در مراسم تشییع شهدا گفت: در برخی از این مراسم‌ها، پدران و مادران شهدا با وجود داغ سنگین فرزند، دیگران را آرام می‌کردند و این روحیه نشان‌دهنده عمق ایمان، باور و تربیت خانوادگی آنان بود.

پورذهبی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان اجلاسیه شهدای کودک و نوجوان تأکید کرد: باید بیش از گذشته به ویژگی‌های شخصیتی، فکری و تربیتی شهدای نوجوان پرداخته شود تا نسل امروز نیز با این الگوهای ارزشمند آشنا شده و در همان مسیر حرکت کند.