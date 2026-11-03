به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، این سازمان با اشاره به تفاوت سودآوری پالایشگاه‌ها در دو روش محاسبه نرخ خوراک در شرایط عادی و اضطرار، خواستار شفاف‌سازی و اصلاح احتمالی مفاد دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌های نفتی شده است.

براساس این گزارش ابهامات دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌های نفتی همچنان محل پیگیری سازمان بورس است؛ موضوعی که به گفته مدیر نظارت بر ناشران این سازمان، به دلیل تفاوت آثار دو روش محاسبه نرخ خوراک بر سود شرکت‌های پالایشی، می‌تواند بر امکان تحلیل عملکرد و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.

در همین راستا ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد که پیگیری تعیین تکلیف نرخ خوراک پالایشگاه‌ها از زمستان سال گذشته آغاز شده و تا شهریور امسال ادامه داشته است.

به گفته وی، با توجه به پایان اعتبار دستورالعمل قبلی قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی در پایان سال ۱۴۰۴، سازمان بورس در این مدت مکاتبات متعددی برای تعیین تکلیف و اعلام شفاف نرخ خوراک انجام داده است. یکی از مطالبات اصلی این سازمان، تدوین دستورالعملی بود که امکان برنامه‌ریزی مالی و عملیاتی را برای شرکت‌های پالایشی و تصمیم‌گیری را برای سهام‌داران فراهم کند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در ادامه افزود: این پیگیری‌ها در شرایطی انجام شد که نماد شرکت‌های پالایشی در مهرماه ۱۴۰۵ متوقف شدند و سازمان بورس نیز با هدف جلوگیری از طولانی شدن توقف معاملات، خواستار تسریع در ابلاغ دستورالعمل جدید از سوی مراجع ذی‌ربط شد.

جعفری همچنین از مکاتبه سازمان بورس در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ درباره ضرورت ابلاغ سریع مصوبات مؤثر بر عملکرد شرکت‌ها خبر داد. در این مکاتبه، علاوه بر دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی، موضوع قیمت‌گذاری گاز سوخت و گاز طبیعی و تعیین نرخ سوخت نیروگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اشاره به ادامه رایزنی‌ها درباره دستورالعمل جدید گفت که یکی از محورهای اصلی اعتراض و پیگیری، تفاوت سود شرکت‌های پالایشی در دو روش محاسبه نرخ خوراک در شرایط عادی و شرایط اضطرار است.

بر همین اساس، سازمان بورس در حال پیگیری اصلاح احتمالی برخی مفاد دستورالعمل است تا آثار آن بر عملکرد شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاران قابل پیش‌بینی‌تر و امکان تحلیل سودآوری پالایشگاه‌ها فراهم شود.