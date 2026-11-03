به گزارش خبرنگار مهر، سروش خندان‌دل، رئیس هیئت اسکیت استان البرز، در مجمع سالانه این هیئت که با حضور حسین خیری‌نیا رئیس فدراسیون اسکیت کشور در اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، با اشاره به عملکرد سرپرستان و مجموعه مدیریتی اسکیت استان، از کسب مدال طلای جهانی، حضور ورزشکاران البرزی در رقابت‌های بین‌المللی، برگزاری مسابقات استانی و ملی و برنامه‌های توسعه زیرساختی این رشته خبر داد.

وی در ادامه از زحمات سرپرستان پیشین هیئت اسکیت استان در دوره بیش از دو ساله مسئولیت آن‌ها قدردانی کرد و گفت: در این مدت آقایان نصیری و کیار اقدامات مؤثری برای توسعه اسکیت البرز انجام دادند.

وی برگزاری مسابقات قهرمانی استان را از اقدامات ماندگار این دوره برشمرد و افزود: آقای نصیری برای نخستین بار مسابقات قهرمانی استان را برگزار کرد؛ اقدامی که با توجه به هزینه‌های برگزاری مسابقات و محدودیت‌های موجود، اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس هیئت اسکیت البرز همچنین به عملکرد ورزشکاران استان در رقابت‌های کشوری اشاره کرد و گفت: در مسابقات کشوری، ورزشکاران دختر البرزی موفق به کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک عنوان چهارمی شدند. این نتایج در شرایطی به دست آمد که ورزشکارانی از کشورهای دیگر از جمله اسپانیا نیز در رقابت‌ها حضور داشتند.

وی با اشاره به موفقیت مهیار است، از ورزشکاران ارزشمند اسکیت استان، در رقابت‌های جهانی سنگاپور، از دعوت سه ورزشکار به تیم ملی و حضور دو ورزشکار در بخش سرعت خبر داد.

طلای جهانی؛ اتفاقی تاریخی برای اسکیت البرز

خندان‌دل کسب مدال طلای جهانی توسط امیرمهدی یاحقی را یکی از مهم‌ترین اتفاقات ورزش اسکیت استان دانست و اظهار کرد: این ورزشکار که موفق به کسب عنوان سومی جهان شده بود، به مسابقات اعزام شد و اتفاق ویژه‌ای که در آنجا رقم خورد، کسب مدال طلا بود.

وی ادامه داد: این مدال از چند جهت برای ما ارزشمند است؛ چراکه برای نخستین بار چنین اتفاقی در این رشته رقم خورده و زمینه ایجاد انگیزه برای تکرار موفقیت‌های جهانی را در میان ورزشکاران استان فراهم کرده است.

رئیس هیئت اسکیت البرز با اشاره به هزینه‌های بالای اعزام ورزشکاران به مسابقات بین‌المللی گفت: هزینه این اعزام حدود هشت میلیارد تومان بوده است، اما ارزش مدالی که به دست آمد، به‌مراتب فراتر از این هزینه است. از همه افرادی که می‌توانند در زمینه اعزام ورزشکاران حمایت کنند، درخواست دارم به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

اسکیت ساخت البرز بر پای ورزشکار طلایی جهان

خندان‌دل در بخش دیگری از سخنان خود به نکته قابل توجهی درباره مدال جهانی امیرمهدی یاحقی اشاره کرد و گفت: اسکیتی که این ورزشکار با آن در مسابقات حضور پیدا کرد، ساخت استان البرز بود.

وی با دعوت از یکی از فعالان جوان و مهندس ایرانی فعال در حوزه تولید اسکیت، افزود: این جوان مستعد از حامیان هیئت و عضو هیئت‌رئیسه ماست و در بخش‌های مختلف به مجموعه کمک کرده است. محصولی که در این رقابت‌ها مورد استفاده قرار گرفت، حاصل تلاش و دانش فنی اوست و همین موضوع ارزش این مدال را برای استان چند برابر می‌کند.

رئیس هیئت اسکیت البرز همچنین از رئیس فدراسیون اسکیت به دلیل حمایت از اعزام ورزشکاران قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر به ظرفیت‌های تولید تجهیزات ورزشی در داخل کشور شد.

خندان‌دل با اشاره به حضور چندماهه رئیس فدراسیون اسکیت در این مسئولیت، از تغییرات ایجادشده در فدراسیون و مجموعه‌های وابسته قدردانی کرد و گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به فدراسیون، کمپ تیم‌های ملی و آکادمی ملی اسکیت، تحولات انجام‌شده در این مدت را مشاهده کنند.

وی همچنین از اختصاص دفتر جدید برای هیئت اسکیت استان البرز خبر داد و اظهار کرد: از حدود ۱۵ تا ۱۶ سال پیش، هیئت اسکیت استان از یک دفتر محدود استفاده می‌کرد، اما با حمایت مدیرکل ورزش و جوانان استان، دفتر جدیدی در موقعیت مکانی مناسب برای هیئت در نظر گرفته شده است.

خندان‌دل با اشاره به اینکه افتتاح این دفتر پس از برگزاری مجمع انجام خواهد شد، از مدیرکل ورزش و جوانان استان به دلیل این حمایت قدردانی کرد.

برنامه‌های اسکیت البرز در نیمه نخست سال ۱۴۰۵

رئیس هیئت اسکیت البرز در ادامه به برنامه‌ها و عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: برگزاری کارگاه آموزشی روان‌شناسی ویژه مربیان با هدف ارتقای دانش تخصصی آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مسابقات آزاد آقایان و انتخابی تیم ملی در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان نیز برگزار شد که ورزشکاران البرزی در رده جوانان به مقام دوم و در رده بزرگسالان به مقام سوم دست یافتند.

خندان‌دل با قدردانی از زحمات عسکری، سرپرست انجمن، در برگزاری این رقابت‌ها، از برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات سرعت در بهمن‌ماه و دوره مربیگری درجه سه اسکیت در اسفندماه خبر داد.

وی همچنین با اشاره به برنامه برگزاری لیگ فری‌استایل گفت: یکی از برنامه‌های مورد توجه هیئت، برگزاری لیگ واقعی فری‌استایل است؛ چراکه مسابقاتی که تاکنون در این بخش برگزار شده، بیشتر در سطح استانی بوده است.

راه‌اندازی بانک اطلاعاتی مربیان، داوران و ورزشکاران

خندان‌دل یکی از مشکلات فعلی اسکیت استان را نبود بانک اطلاعاتی جامع از فعالان این رشته دانست و اظهار کرد: در حال حاضر اطلاعات دقیقی از تعداد مربیان، داوران و ورزشکاران استان در اختیار نداریم و یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی سایت هیئت، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع است.

وی با اشاره به استقبال خود از مشارکت بخش خصوصی در توسعه اسکیت استان افزود: یکی دیگر از جوانان مستعد استان در حوزه شبکه‌های اجتماعی و فضای دیجیتال، پیشنهاد جامعی برای راه‌اندازی سایت هیئت ارائه کرده است که هدف اصلی آن ساماندهی اطلاعات و تقویت ارتباطات و اطلاع‌رسانی خواهد بود.

رئیس هیئت اسکیت البرز خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و احتمال محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌الملل، تقویت زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی داخلی و ایجاد بسترهای ارتباطی مستقل می‌تواند به فعالیت بهتر هیئت کمک کند.