به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت مادر اسنپ چت با دو نوجوانی که از این شرکت شکایت کرده بودند، به توافق رسیده است.

این دو نوجوان مدعی شده بودند استفاده از اپلیکیشن اسنپ‌چت باعث شده آنها به خودآزاری روی بیاورند و با مشکلات دیگری در زمینه سلامت روان مواجه شوند.

انتخاب اعضای هیئت منصفه هفته گذشته آغاز شده و قرار بود محاکمه در همین ماه برگزار شود. این دو نوجوان پیش‌تر نیز شکایت‌های خود علیه شرکت‌های متا، یوتیوب و تیک‌تاک را با توافق حل‌وفصل کرده بودند. وکیل این دو نوجوان که در اسناد دادگاه با حروف اختصاری K.D.B. و S.J. معرفی شده‌اند، تأیید کرد که توافقی حاصل شده ، هرچند جزئیات و شرایط مالی این توافق اعلام نشده است.

امیلی جفکات، وکیل K.D.B.، در بیانیه‌ای گفت: ما به این موضوع افتخار می‌کنیم که تاکنون توانسته‌ایم برای موکلان خود، از جمله K.D.B. و S.J.، به‌عنوان پرونده‌های شاخص این مجموعه دعاوی، عدالت را محقق کنیم. هدف نهایی ما این است که شبکه‌های اجتماعی را در قبال تأثیر اقداماتشان بر زندگی میلیون‌ها کودک در سراسر کشور پاسخگو کنیم. این تسویه هابه ما اجازه می‌دهند که برای رسیدن به این هدف، تلاش‌های خود را ادامه دهیم.

این پرونده یکی از چند شکایت جنجالی علیه پلتفرم‌های اجتماعی بود که با موضوع اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و آسیب‌های احتمالی آن به سلامت روان مطرح شده‌اند.

اوایل امسال، شرکت‌های متا، یوتیوب، اسنپ و تیک‌تاک با شکایت دیگری از سوی یک زن ۲۰ ساله روبرو شدند. او ادعا کرده بود استفاده از این اپلیکیشن‌ها در دوران کودکی به سلامت روانش آسیب رسانده است. اسنپ و تیک‌تاک پیش از آغاز محاکمه با شاکی به توافق رسیدند. در نهایت، هیات منصفه در آن پرونده علیه متا و یوتیوب رأی داد و این دو شرکت را به پرداخت مجموعاً شش میلیون دلار غرامت محکوم کرد.

پس از آنکه متا هفته گذشته در پرونده اخیر به توافق رسید، اسنپ تنها شرکتی بود که همچنان به‌عنوان متهم در پرونده باقی مانده بود. انتظار می‌رفت در صورت برگزاری دادگاه، ایوان اشپیگل نیز برای ادای شهادت در دادگاه حاضر شود. چنین اتفاقی می‌توانست نخستین حضور خالق اسنپ‌چت در دادگاهی مرتبط با اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی باشد.

شرکت اسنپ در بیانیه‌ای اعلام کرد: طرفین از اینکه توانسته‌اند این موضوع را به شکلی دوستانه و مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند، خرسند هستند.

سخنگوی این شرکت نیز تأکید کرد که اسنپ متعهد است به‌طور مستمر اقدامات مربوط به تقویت ایمنی، حفظ حریم خصوصی و ارتقای سلامت و رفاه اعضای جامعه خود را بهبود ببخشد.

با وجود این توافق‌ها، شرکت‌های متا و اسنپ همچنان با تعداد زیادی شکایت دیگر درباره اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و سایر مسائل مرتبط با ایمنی کاربران روبه‌رو هستند.