به گزارش خبرنگار مهر، نقی‌زهی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد آذربایجان‌شرقی در حوزه تسهیلات تکلیفی اظهار کرد: با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و راهبری مدیریت ارشد استان، آذربایجان‌شرقی در این حوزه جزو استان‌های پیشرو کشور است.

وی با اشاره به عملکرد استان در پرداخت تسهیلات حفظ اشتغال افزود: در این بخش، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان درخواست ثبت شده و یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که بر همین اساس آذربایجان‌شرقی در جمع دو استان برتر کشور قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی درباره عملکرد استان در تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز گفت: آذربایجان‌شرقی با جذب ۱۰۳ درصدی اعتبارات این بخش، رتبه نخست کشوری را به دست آورده است.

نقی‌زهی ادامه داد: استان در تسهیلات بند «ب» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی با اشاره به منابع بازگشتی سال ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: آذربایجان‌شرقی در این بخش نیز رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی با اشاره به عملکرد کلی استان در تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: کسب رتبه برتر کشوری در این حوزه، حاصل فعالیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های عامل و مجموعه مدیریتی استان بوده است.

نقی‌زهی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفت: بر اساس دستور استاندار، تلاش می‌کنیم بستر مناسب‌تری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنیم و زمینه رفع موانع پیش روی فعالان این بخش را فراهم آوریم.