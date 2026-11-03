خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان سمنان صبح چهارشنبه و همزمان با ۱۳ آبان، در آستانه برگزاری راهپیمایی بزرگ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قرار دارد؛ مراسمی که امسال با شرایط متفاوت منطقه‌ای، شهادت رهبر انقلاب و میزبانی مردم استان از پیکر مطهر شش شهید گمنام، حال‌وهوایی ویژه یافته و مسئولان و اقشار مختلف مردم را برای حضوری باشکوه در صحنه‌ای دیگر از همبستگی و استکبارستیزی آماده کرده است.

مردم استان سمنان، دیار سه هزار شهید، در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی بارها پایبندی خود به آرمان‌های نظام را با حضور در صحنه‌های مهم به نمایش گذاشته‌اند؛ مردمی که هرگاه نیاز به حضور و همراهی آنان بوده، استوار و باصلابت در میدان حاضر شده و پیام وحدت و اقتدار خود را به گوش جهانیان رسانده‌اند.

۱۳ آبان متفاوت در استان سمنان

راهپیمایی ۱۳ آبان امسال از چند جهت با سال‌های گذشته تفاوت دارد. نخستین وجه تمایز آن، برگزاری این مراسم در نخستین سال پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی و در دوران زعامت سومین رهبر انقلاب است.

از سوی دیگر، میزبانی مردم استان سمنان از پیکرهای مطهر شش شهید گمنام هم‌زمان با ایام دوم فاطمیه، حال‌وهوای معنوی و شهدایی ویژه‌ای به مراسم امسال بخشیده است.

شرایط منطقه‌ای، تهدیدات دشمنان و تحولات ناشی از جنگ رمضان نیز از دیگر عواملی است که اهمیت حضور مردم در راهپیمایی امسال را دوچندان می‌کند؛ حضوری که می‌تواند بار دیگر جلوه‌ای از ایستادگی، مقاومت و همبستگی مردم ایران اسلامی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در دویست‌وچهل‌وهفتمین اجتماع بزرگ مردم مرکز استان در میدان سعدی سمنان، با دعوت از آحاد مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، این حضور را نشانه بصیرت و انسجام ملت ایران و عاملی برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان دانست.

دعوت فرماندهان سپاه از مردم برای حضور حماسی

سردار منصور شوقانی، فرمانده سپاه استان سمنان، نیز در حاشیه حضور در اجتماع بزرگ مردم شاهرود در قالب برنامه‌های شب‌های اقتدار، از مردم متدین و شهیدپرور استان برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کرد.

شوقانی با بیان اینکه مردم استان سمنان همچون سال‌های گذشته در این رویداد حضور پررنگی خواهند داشت، اظهار کرد: بصیرت و حضور به‌موقع در صحنه‌ها از ویژگی‌های مردم دیار سه هزار شهید، مهد معلمان دین و اخلاق و دارالمرحمه است؛ مردمی که به‌خوبی شرایط را درک می‌کنند.

وی با اشاره به تقارن هفته بسیج دانش‌آموزی و راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان با ایام معنوی فاطمیه، تأکید کرد: حضور پیکرهای مطهر شهدای گمنام که در این ایام مهمان مردم استان هستند، فضای راهپیمایی امسال را به فضایی ویژه، شهدایی و فاطمی تبدیل خواهد کرد.

مردم استان سمنان در صف نخست حماسه‌آفرینی

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان و سرپرست فرمانداری شاهرود نیز با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، بر سابقه حضور مؤثر مردم این استان در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی تأکید کرد.

مهدی آقابراری هم‌زمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، از عموم مردم استان سمنان و به‌ویژه شهرستان شاهرود دعوت کرد با حضور پرشور در این مراسم، وحدت و همبستگی خود را حول محور رهبر معظم انقلاب به نمایش بگذارند.

در همین راستا، دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و فرهنگی استان سمنان نیز با صدور اطلاعیه‌های جداگانه، از اقشار مختلف مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کرده‌اند.

دانش‌آموزان در میدان استکبارستیزی

قاسم شریفی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، با گرامیداشت یاد و خاطره ۶۲۲ شهید دانش‌آموز و ۱۲۴ شهید فرهنگی استان، از مردم شهیدپرور دیار سه هزار شهید برای حضور یکپارچه و حماسی در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کرد.

شریفی همچنین با اشاره به مشارکت دانش‌آموزان سراسر استان در این مراسم، اظهار کرد: حضور پرشور دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان از برنامه‌های محوری هفته بسیج دانش‌آموزی است و جلوه‌ای از بصیرت و حضور نوجوانان و جوانان ایران اسلامی در صحنه ایستادگی و حمایت از نظام، انقلاب و کشور خواهد بود.

ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان نیز در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای که در فضای مجازی منتشر کرده‌اند، ضمن دعوت از دانش‌آموزان و آحاد مردم برای حضور در این مراسم، از پیش‌بینی برنامه‌های جانبی همچون اجرای سرود، سخنرانی و نشست‌های بصیرتی خبر داده‌اند.

جامعه ورزش همگام با مردم

محسن ایزدبخش، مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان، نیز به نمایندگی از جامعه ورزش و جوانان استان، از مردم متدین و شهیدپرور برای حضور باشکوه در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان دعوت کرد.

ایزدبخش با اشاره به مشارکت ورزشکاران استان در این مراسم اظهار کرد: جامعه ورزش و جوانان استان سمنان با حضور پرشور و آگاهانه خود، بار دیگر وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را اعلام کرده و بر حفظ استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی تأکید خواهند کرد.

وی افزود: جامعه بزرگ ورزش و جوانان استان روز چهارشنبه ۱۳ آبان، همگام و هم‌صدا با مردم شریف و انقلابی استان در راهپیمایی باشکوه این روز حضور می‌یابد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این روز تاریخی، بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان همچنین با اشاره به مناسبت‌های تاریخی این روز گفت: یوم‌الله ۱۳ آبان به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یادآور رخدادهای ماندگاری همچون تبعید حضرت امام خمینی (ره)، کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است؛ روزی که در حافظه تاریخی ملت ایران، نماد عزت‌خواهی، استقلال‌طلبی و ایستادگی در برابر نظام سلطه به شمار می‌رود.

دعوت نمایندگان مجلس و ائمه جمعه

عباس گلرو، نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، و یاسر عربی، نماینده مردم گرمسار و آرادان، نیز با انتشار پیام‌هایی در فضای مجازی، از مردم حوزه‌های انتخابیه خود برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کرده‌اند.

حجت‌الاسلام عباس امینی، امام جمعه شاهرود، نیز در حاشیه نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان، از مردم شهیدپرور شاهرود برای حضور در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دعوت کرد و این حضور را نشانه بصیرت، زمان‌شناسی و دشمن‌شناسی ملت ایران دانست.

حجت‌الاسلام جلیل شریفی‌نیا، امام جمعه ایوانکی، هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت راهپیمایی امسال با توجه به شرایط منطقه‌ای، جنگ رمضان و شهادت رهبر انقلاب، بر ضرورت حضور مردم و لبیک به رهنمودهای سومین رهبر انقلاب تأکید کرد و از مردم ایوانکی و دیگر نقاط استان سمنان خواست در این مراسم حضور باشکوه داشته باشند.

تمهیدات انتظامی برای برگزاری راهپیمایی

سردار موسی حسینی، فرمانده انتظامی استان سمنان، نیز از حضور کارکنان فراجا و خانواده‌های آنان در راهپیمایی ۱۳ آبان خبر داد و گفت: خانواده بزرگ انتظامی استان ضمن دعوت از مردم برای حضور در این مراسم، بار دیگر همراهی و حمایت خود را از نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب به نمایش خواهد گذاشت.

حسینی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تسهیل حضور مردم در راهپیمایی و مراسم تشییع شهدای گمنام، اظهار کرد: تمهیدات لازم برای مدیریت ترافیک در مسیرهای تعیین‌شده از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از ساعت ۶ صبح امروز، چهارشنبه ۱۳ آبان، پارک خودرو در مسیرهای برگزاری راهپیمایی ممنوع است و مأموران راهور بر اجرای این محدودیت نظارت می‌کنند. همچنین از ساعت ۹ صبح، تردد خودروها در تمامی مسیرهای منتهی به محل راهپیمایی در شهرهای استان ممنوع خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه تردد موتورسیکلت‌ها نیز در مسیرهای راهپیمایی ممنوع است، از شهروندان خواست با رعایت محدودیت‌های ترافیکی، همکاری لازم را با عوامل انتظامی و راهور داشته باشند.

حجت‌الاسلام سیدعلی مهدی‌نژاد، امام جمعه بسطام، نیز در پیامی از مردم بسطام و دیگر نقاط استان سمنان برای حضور گسترده در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان دعوت کرد و گفت: این حضور نشان‌دهنده انسجام ملت ایران در برابر دشمنان و معاندان نظام جمهوری اسلامی است؛ نظامی که با وجود ۴۷ سال دشمنی‌ها، همچنان به مسیر خود ادامه داده و خواهد داد.

اکنون مردم استان سمنان در آستانه برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان قرار دارند؛ مراسمی که با حضور اقشار مختلف، دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌های شهدا، مسئولان و پیکرهای مطهر شهدای گمنام، می‌تواند جلوه‌ای دیگر از همبستگی و ایستادگی مردم دیار سه هزار شهید در برابر استکبار جهانی باشد.