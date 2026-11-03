به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی پیش از ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال علاقه‌مندان از بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت اظهار کرد: در مجموع یک‌هزار و ۴۴۶ نفر از مازندران برای شرکت در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۵۷۴ نفر در بخش کتبی آزمون حضور خواهند یافت.

وی افزود: بخش کتبی این آزمون روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه در ۹ حوزه امتحانی در شهرهای ساری، بهشهر، آمل، بابل، قائم‌شهر، نکا، نوشهر، نور و تنکابن برگزار می‌شود تا داوطلبان با سهولت بیشتری در این رویداد قرآنی شرکت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تشریح پراکندگی شرکت‌کنندگان در حوزه‌های امتحانی بیان کرد: ساری با ۱۳۲ داوطلب، بهشهر با ۱۰۷ نفر، بابل با ۱۰۲ نفر و آمل با ۹۳ نفر بیشترین شمار شرکت‌کنندگان را دارند.

محمدی ادامه داد: در حوزه قائم‌شهر ۴۵ نفر، نکا ۲۹ نفر، نوشهر ۲۵ نفر، تنکابن ۲۴ نفر و نور ۱۷ نفر در بخش کتبی به رقابت می‌پردازند.

وی درباره محل برگزاری آزمون در حوزه ساری گفت: داوطلبان شهرستان‌های ساری و شهرهای کیاسر و سورک در هنرستان دخترانه راهیان نور واقع در خیابان پیروزی ۱۶ حضور خواهند یافت.

به گفته محمدی، حوزه بهشهر در مدرسه دخترانه بنت‌الهدی واقع در خیابان امام خمینی (ره)، کوچه بانک ملی، میزبان داوطلبان شهرستان‌های بهشهر و گلوگاه خواهد بود.

وی افزود: داوطلبان شهرستان‌های آمل و محمودآباد و شهر امام‌زاده عبدالله در دبیرستان متوسطه اول شریعت‌زاده واقع در خیابان طالب آملی، دریای ۲۲، جنب مسجد امام حسن عسکری (ع) آزمون می‌دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار کرد: در حوزه بابل نیز شرکت‌کنندگان شهرستان بابل و شهرهای بابلسر، فریدونکنار، امیرکلا، گتاب، هادی‌شهر و مرزی‌کلا در مدرسه فروزنده مقیمی واقع در بلوار نوشیروانی، میدان بهارنارنج، روبه‌روی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور می‌یابند.

محمدی با اشاره به دیگر حوزه‌های امتحانی گفت: داوطلبان قائم‌شهر، جویبار، کیاکلا، پل سفید و شیرگاه در مرکز مهارت‌آموزی اندیشه‌پردازان واقع در خیابان ساری، جنب یاس ۱۷ و شرکت‌کنندگان شهرستان نکا در مدرسه دخترانه کوثر (شهید حسن کردی) واقع در خیابان انقلاب، کوچه انقلاب ۵۳ سوم آزمون خواهند داد.

وی ادامه داد: در غرب مازندران، حوزه دانشگاه جامع علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر نوشهر در هلستان، کوچه مهستان، میزبان داوطلبان نوشهر و چالوس است. همچنین شرکت‌کنندگان تنکابن، عباس‌آباد، رامسر، کتالم، سادات‌شهر و سلمان‌شهر در مدرسه حضرت نرجس (س) واقع در میدان امام (ره)، خیابان امام، روبه‌روی پارکینگ زعفری حضور خواهند یافت.

محمدی خاطرنشان کرد: حوزه نور نیز در نشانی بعد از پلیس‌راه نور، روبه‌روی شهرک هایگاشن، نبش طبیعت ۲۹، برای داوطلبان شهرستان نور و شهرهای چمستان و رویان در نظر گرفته شده است..