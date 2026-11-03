به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم استقبال از مریم بربط و مهشید صفری ۲ بانوی مدال‌آور جودوی همدان در مسابقات کاپ آسیا و رقابت‌های بزرگسالان اردن ظهر سه شنبه با حضور علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، جمعی از مسئولان ورزشی، مربیان، خانواده‌های ورزشکاران و اقشار مختلف جامعه ورزش در فضایی پرشور برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در این مراسم ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به ۲ بانوی افتخارآفرین جودوی استان از تلاش، پشتکار و زحمات آنها در مسیر کسب افتخارات بین‌المللی قدردانی کرد.

علی حقیقی با تقدیر از عملکرد مریم بربط و مهشید صفری کسب این مدال‌های رنگارنگ را نشان دهنده توانمندی و ظرفیت بالای بانوان ورزشکار همدان دانست و اظهار کرد: افتخارآفرینی ورزشکاران استان در میادین بین‌المللی مایه مباهات و سربلندی جامعه ورزش است و مجموعه ورزش و جوانان استان همواره از تلاش و موفقیت قهرمانان حمایت می‌کند.

وی همچنین با قدردانی ویژه از مربیان، کادر فنی و خانواده‌های این ۲ ورزشکار نقش حمایت و همراهی آنان را در دستیابی به موفقیت‌های ورزشی و سکوهای قهرمانی بسیار موثر ارزیابی کرد.