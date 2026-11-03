به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این مسابقات با هدف ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ قرآنی، ارتقای سطح معنوی جامعه کار و تلاش و فراهم‌کردن زمینه مشارکت کارگران و خانواده‌های آنان در فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد معنوی فرصت مناسبی برای شناسایی و معرفی استعدادهای قرآنی جامعه کارگری و تقویت بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی است.

رقابت شرکت‌کنندگان در دو بخش تخصصی و عمومی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به روند ثبت‌نام در این دوره از مسابقات گفت: ثبت‌نام مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کارگری از ۲۵ مهرماه آغاز شد و با تمدید مهلت، تا هفتم آبان‌ماه ادامه داشت که در این مدت ۷۰ نفر از جامعه کار و تلاش استان برای حضور در رقابت‌ها نام‌نویسی کردند.

توصیفیان ادامه داد: این مسابقات در دو بخش تخصصی و عمومی برگزار می‌شود. در بخش تخصصی، شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت تحقیق، حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم بر اساس تفسیر نمونه، جلد هشتم، به رقابت می‌پردازند.

وی بیان کرد: در بخش عمومی نیز رشته‌های حفظ چهار جزء و مفاهیم با محوریت تفسیر نمونه و سوره فجر پیش‌بینی شده است.

برگزاری مرحله استانی در خرم‌آباد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اعلام زمان و محل برگزاری مرحله استانی این مسابقات خاطرنشان کرد: این رقابت‌ها پس از پایان فرآیند ثبت‌نام، روز ۱۲ آبان‌ماه در خرم‌آباد، کوی جهادگران، مسجد امام علی(ع) برگزار می‌شود.

توصیفیان برگزاری این مسابقات را فرصتی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی در میان کارگران و خانواده‌های آنان و شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی جامعه کارگری دانست.