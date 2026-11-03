به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ناصر رحیمی صبح سه شنبه در نشست بررسی وضعیت عشایر شهرستان تنگستان با فرماندار این شهرستان، گزارشی از عملکرد امور عشایر ارائه کرد و بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه عشایری تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های اقلیمی پیش‌رو، آمادگی برای مقابله با آثار احتمالی پدیده ال‌نینو را ضروری دانست و خواستار ابلاغ دستورات لازم به ادارات و نهادهای مسئول برای هماهنگی و پیشگیری از بحران‌های احتمالی شد.

رحیمی همچنین بر لزوم اتخاذ تدابیر حمایتی برای کاهش آسیب‌های احتمالی این پدیده به زندگی و معیشت عشایر تأکید کرد.

اختلال در تأمین آرد؛ تهدیدی برای معیشت عشایر

مدیر امور عشایر استان بوشهر در ادامه این نشست، مشکلات مربوط به سامانه «سما» و کاهش یا قطع سهمیه آرد عشایری را مطرح کرد.

وی با انتقال نگرانی و نارضایتی عشایر شهرستان از وضعیت موجود، تأکید کرد که اختلال در تأمین سهمیه آرد، معیشت خانواده‌های عشایری را با تهدید جدی مواجه کرده است.

در این نشست، ضرورت پیگیری مشکلات سامانه و رفع موانع تأمین و توزیع آرد عشایری مورد بررسی قرار گرفت و بر همکاری دستگاه‌های مسئول برای رسیدگی به مطالبات عشایر تأکید شد.