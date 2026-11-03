به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه مستند بنیاد روایت فتح، با پایان تصویربرداری، مستند «پیشقراول» وارد مرحله صداگذاری شد. مهرداد جلوخانی در حال صداگذاری این مستند است.

مستند «پیشقراول» روایتی از عشق و دلدادگی مردمانی است که در شهرهای تهران، قم و مشهد عاشقانه به استقبال رهبر شهید می‌روند.

این اثر با همراهی دوربین در میان مردم، به سراغ کسانی می‌رود که هر کدام به سهم خود برای آماده‌سازی شهر و مهیا کردن فضای استقبال، تلاش می‌کنند.

وحید رونقی گویندگی متن این مستند را برعهده دارد.

همچنین «پیشقراول» متقاضی حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» است.

عوامل مستند «پیشقراول» عبارتند از تهیه‌کننده: امیرحسین اکاتی، کارگردانان: محمد ثقفی و امیرحسین اکاتی، تدوین: مهدی انصاری، طراحی و ترکیب صدا: مهرداد جلوخانی، گوینده متن: وحید رونقی، مشاور هنری: روح‌اله موحدی، نویسنده: نگین ریاضی، پژوهش: زهرا حسینی، مدیر تولید: فرید مرزوقی، تصویربرداران: سعید فرهنگ و حسین بختیاری، اصلاح رنگ و نور: شهریار سپهری، طراح نشانه‌نوشته: محمدجواد مزلقانی و طراح پوستر: شادان هاشمی.