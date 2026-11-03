به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ترابی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دامغان از مردم دامغان برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کرد.

وی با بیان اینکه برگزاری راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان بار دیگر دشمنان را از اجرای توطئه هایشان ناامید خواهد کرد، افزود: دامغانی ها یکبار دیگر در این راهپیمایی دشمن شکن حضور باشکوه خواهند داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دامغان بیان کرد: راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان ۹ صبح فردا چهارشنبه از میدان شاهچراغی تا خیابان شهدا برگزار خواهد شد.

ترابی با بیان اینکه ویژه برنامه های متنوعی برای این رویداد در شهرستان دامغان اندیشیده شده است، ابراز کرد: اجتماع حماسی «نسل بیدار» از برنامه های جانبی یوم الله ۱۳ آبان در دامغان است.

وی با بیان اینکه دو ویژه برنامه شامل مسابقه پلاکارد و مسابقه نامه‌نویسی به رهبر معظم انقلاب ویژه دانش‌آموزان با جوایز ارزنده نیز به مناسبت ۱۳ آبان برگزار می‌شود، تاکید کرد: نامه‌های برگزیده دانش آموزان دامغانی برای دفتر رهبر انقلاب ارسال می شود.