به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد صبح سه‌شنبه در مراسم بدرقه ۲۰ شهید گمنام کاروان «اهالی بهشت» با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ امنیت و استقلال کشور اظهار کرد: شهدای گمنام سرمایه سربلندی ملت ایران هستند و مردم با حضور در مراسم استقبال از این عزیزان، برادرانه و خواهرانه به مقام شامخ آنان ادای احترام می‌کنند.

وی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: شهادت نصیب هر کسی نمی‌شود و به تعبیر امیرالمؤمنین(ع)، دری از درهای بهشت است که خداوند آن را به روی بندگان برگزیده خود می‌گشاید؛ شهدا پیش از شهادت ظاهری، در مسیر بندگی و فداکاری به مقام والایی دست یافته‌اند.

امام جمعه اصفهان با اشاره به نقش رزمندگان در دفاع از تمامیت ارضی ایران تصریح کرد: شهدای هشت سال دفاع مقدس با جان‌فشانی خود حصاری از امنیت به دور کشور کشیدند و اجازه ندادند دشمن حتی یک وجب از خاک ایران را تصرف کند.

طباطبایی‌نژاد با یادآوری شرایط کشور در آغاز جنگ تحمیلی گفت: در آن دوران، نیروهای مسلح هنوز به آمادگی و انسجام لازم نرسیده بودند و دشمن تصور می‌کرد به‌راحتی می‌تواند ایران را تصرف کند، اما رزمندگان اسلام با تکیه بر ایمان و جان خود هشت سال در برابر دشمن ایستادند.

وی ادامه داد: در دوره‌های گذشته تاریخ ایران، بخش‌هایی از خاک کشور در برابر قدرت‌های بیگانه واگذار شده بود، اما رزمندگان در دوران جمهوری اسلامی اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد. امروز نیز توانمندی‌های دفاعی و موشکی کشور حاصل همان ایستادگی و مجاهدت‌هاست و تفاوت شرایط ایران با سال‌های آغاز جنگ آشکار است.

وی با اشاره به پیامدهای جنگ‌های اخیر و حملات به منازل، مراکز نظامی و انتظامی و تأسیسات اطلاعاتی خاطرنشان کرد: با وجود این حملات، زندگی مردم همچنان جریان دارد و کشور از آرامش و ثبات برخوردار است؛ در حالی که در بسیاری از جنگ‌ها، نخستین پیامدها برای مردم، کمبود کالا و اختلال در زندگی روزمره است.

امام جمعه اصفهان با تأکید بر ضرورت پاسداشت یاد و نام شهدا گفت: باید تا زمانی که زنده‌ایم، قدردان مجاهدت و فداکاری این عزیزان باشیم؛ چراکه امنیت و سربلندی امروز کشور مرهون خون شهداست و نباید این حقیقت را فراموش کنیم.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به جایگاه جهاد در معارف اسلامی بیان کرد: مجاهدت و جان‌فشانی در راه خدا هیچ‌گاه از بین نمی‌رود و تلاش‌های انسان در این مسیر نزد خداوند محفوظ است.

وی ابراز امیدواری کرد ملت ایران همواره سربلند و سرافراز بماند و با پیروی از رهبر انقلاب و ادامه راه شهدا، به‌ویژه رهبر شهید، مسیر عزت و استقلال کشور را دنبال کند.