به گزارش خبرنگار مهر، ، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که فعالیت سامانه بارشی از روز پنج‌شنبه در مناطق غربی استان آغاز می شود و تا روز یک‌شنبه ۱۷ آبان ماه ادامه خواهد یافت.

هواشناسی اصفهان، بارش باران گاهی به صورت رگبارو رعد و برق، وقوع تگرگ وزش باد شدید موقتی، مه و رگبار برف در ارتفاعات پیش‌بینی کرده است ضمن اینکه بیشترین شدت فعالیت سامانه بارشی در استان طی روزهای شنبه و یکشنبه خواهد بود.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، فعالیت این سامانه طی روز پنجشنبه، نیمه غربی استان از جمله بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، سمیرم، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، نطنز و ارتفاعات کاشان، نجف آباد، اصفهان و دهق را در بر می‌گیرد و روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه در سراسر مناطق استان به ویژه مناطق غربی و جنوبی آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، بویین میان دشت، چادگان، چوپانان، خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن(داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، نیک آباد، هرند، ورزنه ادامه خواهد یافت.

هواشناسی نسبت به لغزندگی سطح جاده‌ها و اختلال در تردد، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابرعمومی، سیلابی شدن مسیل ها، جاری شدن روان‌آب، شکل گیری سیلاب‌های محلی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و زیر ساخت های شهری و روستایی هشدار داده است.

هواشناسی در ادامه توصیه کرده است که هموطنان از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفرهای غیر ضروری و فعالیت‌های طبیعت‌گردی خودداری کنند.

هواشناسی همچنین بر لزوم احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و باز گشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها تاکید کرده است.