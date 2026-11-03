به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر اساس برنامه اعلام‌شده رقابت‌های بین‌المللی فوتسال بانوان چین تیم ملی فوتسال بانوان ایران از ۱۵ تا ۲۰ آبان‌ در شهر یینچوان چین به مصاف تیم‌های ملی چین و هنگ‌کنگ می‌رود.



بر اساس برنامه مسابقات ملی‌پوشان فوتسال بانوان ایران در این تورنمنت طی چهار دیدار دو بار مقابل هنگ‌کنگ و دو بار برابر تیم ملی چین به میدان خواهند رفت.



برنامه دیدارهای تیم ملی فوتسال بانوان ایران به شرح زیر است:



جمعه ۱۵ آبان‌



* ایران – هنگ‌کنگ: ساعت ۱۶:۳۰



شنبه ۱۶ آبان‌



* ایران – چین: ساعت ۱۶:۳۰



یکشنبه ۱۸ آبان‌



* ایران – هنگ‌کنگ: ساعت ۱۶:۳۰



چهارشنبه ۲۰ آبان‌



*چین – ایران: ساعت ۱۹:۰۰



تمامی دیدارها در سالن ورزشی یینچوان چین برگزار خواهد شد.