به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری گناوه در اطلاعیه ای اعلام کرد: در جریان مانوری که قرار است از روز سه شنبه تا روز جمعه، ۱۲ لغایت ۱۵ آبان‌ماه در این منطقه برگزار شود، احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل‌شده وجود دارد و مردم نگران نباشند.

بر اساس این اطلاعیه،این انفجارها زیر نظر مراجع مسئول و با رعایت ضوابط ایمنی انجام می‌شود و نگرانی‌ برای ساکنان ایجاد نمی‌کند.

بر همین اساس، احتمال شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار در محدوده اطراف شهرستان گناوه طی روزهای اعلام‌شده وجود دارد.

روابط عمومی فرمانداری گناوه از اهالی این شهرستان خواست در صورت شنیدن صدای انفجار ، نگرانی نداشته باشند و از انتشار اخبار و شایعات احتمالی در این زمینه پرهیز کنند.