به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی صبح سه‌شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی و ستاد فریضتین شهرستان شاهرود در فرمانداری، با انتقاد از بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها به مصوبات این شورا، اظهار کرد: مصوبات شورای فرهنگ عمومی لازم‌الاجرا و دارای قید فوریت است و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به اجرای آن‌ها اهتمام جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه غفلت از مناسبت‌های انقلابی در کنار مناسبت‌های دینی و مذهبی یک آسیب محسوب می‌شود، افزود: همان‌گونه که برای مناسبت‌های دینی و تعظیم شعائر مذهبی اهمیت قائل هستیم، باید نسبت به مناسبت‌های انقلابی نیز حساسیت و پایبندی داشته باشیم و این مناسبت‌ها را سبک نشماریم.

امام جمعه شاهرود با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان در انقلاب اسلامی، تصریح کرد: امام راحل (ره) از ۱۳ آبان به‌عنوان انقلاب دوم یاد کردند که این تعبیر نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این مناسبت در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ با این وجود، برخی نهادها و ادارات در توجه و برنامه‌ریزی برای چنین مناسبت‌هایی دچار غفلت هستند.

امینی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و تبیینی مناسبت‌های انقلابی، گفت: برنامه‌ریزی مسئولان فرهنگی و اجرایی برای یوم‌الله ۱۳ آبان نباید صرفاً به برگزاری یک راهپیمایی دو ساعته محدود شود، بلکه باید از فرصت این مناسبت‌ها برای تبیین اهداف و انتقال مفاهیم و ارزش‌های انقلاب اسلامی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه نباید ۱۳ آبان به برگزاری یک راهپیمایی حداقلی خلاصه شود، تأکید کرد: کم‌کاری در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی این مناسبت پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های مسئول باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

امام جمعه شاهرود در پایان از مردم شهیدپرور این شهرستان دعوت کرد تا با حضور پرشور در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، همچون سال‌های گذشته حماسه دیگری از حضور و همبستگی را رقم بزنند.