حمیدرضا پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان چهارشنبه از میدان امام رضا(ع) تا میدان نماز مهدیشهر برگزار می شود، بیان کرد: ساعت آغاز برنامه طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان ۹:۳۰ صبح خواهد بود.

وی با بیان اینکه از مردم شهیدپرور و ولایتمدار مهدیشهر دعوت کردند تا با حضور پرشور خود در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان ماه حضور یابند، افزود: فردا چهارشنبه همچنین مراسم استقبال از پیکر مطهر شش شهید گمنام نیز در مهدیشهر برگزار خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مهدیشهر بیان کرد: مراسم معنوی استقبال از شهدای گمنام مقارن با ایام فاطمیه و روز یوم الله ۱۳ آبان فردا چهارشنبه ساعت ۱۸:۳۰ با حضور مردم شهید پرور این شهرستان برگزار خواهد شد.

پارسا افزود: مسیر حرکت تشییع پیکر شش شهید گمنام تازه تفحص شده دفاع مقدس در مهدیشهر از مسجد امام علی(ع) شهرک انقلاب به سمت میدان نماز خواهد بود.

وی با دعوت از آحاد مردم شهید پرور مهدیشهر برای حضور در هر دو مراسم بیان کرد: امسال با توجه به تقارن این دو رویداد و ایام فاطمیه، جوی معنوی در شهرستان مهدیشهر برپا خواهد بود.