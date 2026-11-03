به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان با قدردانی از خانواده زنده یاد «حاج علی کرباسی» آن را جلوه‌ای ماندگار از نوع‌دوستی و نیکوکاری دانست و اظهار کرد: اختصاص هزینه‌های مراسم یادبود زنده‌یاد «حاج علی کرباسی» به حوزه سلامت حرکتی ارزشمند برای زنده نگه داشتن نام و یاد آن مرحوم در مسیر خدمت به بیماران است.

حسن زائری‌ لطف افزود: یکی از زیباترین جلوه‌های نیکوکاری پیوند یاد و خاطره عزیزان از دست‌ رفته با اقدامات عام‌المنفعه و ماندگار است و این تصمیم خانواده کرباسی بی‌شک در بهبود امکانات درمانی و تسهیل روند خدمت رسانی به بیماران مبتلا به سرطان تاثیرگذار خواهد بود.

وی با تجلیل از این خانواده نیک اندیش خاطرنشان کرد: تبدیل هزینه‌های مراسم ترحیم به امور خیر علاوه بر آثار معنوی الگویی شایسته برای گسترش مشارکت‌های مردمی در ارتقای شاخص‌های سلامت استان است.

زائری لطف در پایان بیان کرد: امیدواریم با تداوم همراهی خیرین نیک‌اندیش روند تکمیل و تجهیز مراکز درمانی و تخصصی استان شتاب بیشتری به خود بگیرد و گام‌های موثری در راستای کاهش آلام بیماران برداشته شود.