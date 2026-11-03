به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، از امروز (سه شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵)، امکان تأمین ارز از محل سپرده و صادرات خود (تأمین ارز اشخاص) با ثبت درخواست در سامانه معاملات ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران فراهم شد.

بر اساس این گزارش برای بهره‌مندی از این قابلیت، ادمین بانک عامل باید از بخش «نقش‌ها» دسترسی مربوطه را به کاربران خود اعطا کند.

این گزارش حاکی است، پیش از این و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در ۵ مهرماه سال جاری، تأمین ارز از محل سپرده دیگران نیز به مرکز مبادله ایران منتقل شده بود و تأکید شده بود که تأمین ارز از محل صادرات و سپرده دیگران صرفاً از طریق سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله انجام می‌شود و انجام آن خارج از این سامانه معتبر نیست.