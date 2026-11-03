به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیری‌نیا، رئیس فدراسیون اسکیت کشور، در مجمع سالانه هیئت اسکیت استان البرز، با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان البرز، این استان را از مناطق دارای ظرفیت در رشته اسکیت دانست و گفت: فدراسیون با حمایت از هیئت‌های استانی به دنبال توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای دانش فنی مربیان و افزایش مدال‌آوری اسکیت ایران در رقابت‌های بین‌المللی است.

وی اظهار کرد: البرز یکی از استان‌های پیشرو در کشور بوده و فدراسیون و اداره‌کل ورزش و جوانان از ظرفیت‌های این استان حمایت خواهند کرد.

خیری‌نیا با اشاره به آمار ورزشکاران سازمان‌یافته اسکیت در البرز افزود: این استان در سال گذشته ۲۸ ورزشکار سازمان‌یافته در این رشته داشته است که آمار قابل توجهی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با مدیریت جدید هیئت، این تعداد افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه البرز در حوزه ورزشکاران سازمان‌یافته می‌تواند در زمره هیئت‌های برتر کشور قرار بگیرد، ادامه داد: عملکرد ثبت‌شده مربوط به سال گذشته و دوره مدیریت قبلی هیئت است و با توجه به مشکلات و فراز و نشیب‌هایی که اسکیت استان پشت سر گذاشته، امیدواریم با حمایت مدیرکل ورزش و جوانان و اعضای مجمع، شرایط این رشته بهتر شود.

نخستین مدال طلای جهانی سرعت ایران ثبت شد

رئیس فدراسیون اسکیت کشور با اشاره به حدود ۱۰۰ روز فعالیت خود در این فدراسیون گفت: در این مدت تلاش کردیم با شناخت ظرفیت‌های موجود، فعالیت‌های مؤثری را در بخش‌های مختلف دنبال کنیم که یکی از دستاوردهای آن اعزام تیم ملی اسکیت سرعت به رقابت‌های جهانی و کسب مدال طلا توسط امیرمهدی بود.

خیری‌نیا این موفقیت را از اتفاقات مهم دوره اخیر فدراسیون دانست و افزود: برای نخستین بار اسکیت سرعت ایران در جمع کشورهای برتر جهان قرار گرفت و این اتفاق برای فدراسیون و مجموعه اسکیت کشور افتخارآمیز بود.

وی با اشاره به تأثیر موفقیت‌های بین‌المللی بر توسعه این رشته عنوان کرد: پس از برگزاری رقابت‌های جهانی و آسیایی و کسب افتخار توسط ورزشکاران، استقبال از باشگاه‌های اسکیت افزایش پیدا می‌کند؛ چراکه بسیاری از ورزشکاران علاقه دارند مسیر قهرمانانی مانند امیرمهدی را دنبال کنند.

رئیس فدراسیون اسکیت کشور با اشاره به ضرورت ارتقای امکانات تمرینی ورزشکاران گفت: یکی از موضوعاتی که پس از حضور در فدراسیون با آن مواجه شدیم، وضعیت نامناسب برخی زیرساخت‌ها بود؛ به‌طوری که در یکی از زمین‌های انتخاب‌شده برای تمرین، استانداردهای لازم وجود نداشت و تعدادی از ورزشکاران هنگام تمرین دچار زمین‌خوردگی می‌شدند.

خیری‌نیا ادامه داد: برای رفع این مشکل، پیگیری آماده‌سازی زمین و استفاده از رنگ مخصوص و استاندارد را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به کمبود امکانات اقامتی در مجموعه آزادی بیان کرد: یکی از نیازهای مهم ورزشکاران، فراهم بودن شرایط اسکان برای برگزاری اردوهای مستمر بود که در همین راستا خوابگاهی با ظرفیت ۵۰ نفر در این مجموعه آماده شده است.

رئیس فدراسیون اسکیت کشور اضافه کرد: همچنین برای بهبود شرایط رفاهی ورزشکاران، ایجاد فضای سبز و توسعه امکانات مجموعه آزادی را دنبال کرده‌ایم تا امکان برگزاری اردوهای بیشتری فراهم شود.

دعوت از مربیان خارجی برای ارتقای دانش فنی

خیری‌نیا با اشاره به برنامه‌های فدراسیون برای توسعه دانش مربیان گفت: در رشته اسکیت سرعت به دنبال دعوت از مربی خارجی هستیم تا ضمن بهره‌گیری از تجربه‌های بین‌المللی، زمینه همسان‌سازی و ارتقای سطح علمی مربیان داخلی فراهم شود.

وی با تأکید بر توانمندی مربیان ایرانی افزود: مربیان اسکیت کشور از استعداد و توانایی بالایی برخوردارند، اما برای حضور مؤثرتر در رقابت‌های بین‌المللی باید دانش فنی و آموزشی آن‌ها متناسب با استانداردهای روز ارتقا پیدا کند.

رئیس فدراسیون اسکیت کشور خاطرنشان کرد: استفاده از مربیان خارجی با هدف جایگزینی مربیان داخلی نیست، بلکه به دنبال انتقال دانش، ارتقای توانمندی مربیان و فراهم کردن زمینه کسب مدال‌های بیشتر در مسابقات برون‌مرزی هستیم.

تمرکز بر رشته‌های المپیکی و افزایش مدال‌آوری

خیری‌نیا با اشاره به اهمیت رشته‌های المپیکی در برنامه‌های فدراسیون گفت: یکی از موضوعاتی که از ابتدای حضور در فدراسیون دنبال کرده‌ایم، توجه بیشتر به رشته‌های المپیکی اسکیت بوده است.

وی افزود: در همین زمینه پروپوزالی آماده کرده‌ایم و تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا با پیگیری از وزارت ورزش و جوانان، امکان ایجاد زیرساخت مورد نیاز این رشته در مجموعه آزادی فراهم شود تا ورزشکاران بتوانند برای حضور در مسابقات المپیک و بازی‌های آسیایی آماده شوند.

رئیس فدراسیون اسکیت کشور با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی در مدیریت این رشته اظهار کرد: از ابتدای حضور در فدراسیون به همکاران و رؤسای هیئت‌های استانی اعلام کرده‌ام که به دنبال انجام کارهای بزرگ هستیم و قصد نداریم وقت مجموعه را صرف موضوعات جزئی و مداخلات غیرضروری کنیم.

خیری‌نیا ادامه داد: انتخاب مدرس برای برگزاری دوره‌های آموزشی در استان‌ها باید با نظر رئیس هیئت همان استان انجام شود و فدراسیون نباید در جزئیات اجرایی این موضوع دخالت کند.

وی با بیان اینکه مسئولیت‌های بخش‌های مختلف فدراسیون مشخص شده است، افزود: مسئولیت‌هایی مانند امور مالی، برگزاری مسابقات کشوری و معرفی داوران به مسئولان مربوطه واگذار شده تا هر بخش وظایف خود را به‌درستی دنبال کند.

خیری‌نیا با اشاره به ضرورت استفاده از تجربه متخصصان در تصمیم‌گیری‌های فنی گفت: مسئولیت‌های فنی و انتخابی را به مربیان باتجربه، قهرمانان گذشته و متخصصان این رشته سپرده‌ایم تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس دانش و تجربه افراد صاحب‌نظر انجام شود.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه خودم حدود ۲۰ سال در این رشته فعالیت داشته‌ام، معتقدم تصمیم‌گیری‌های تخصصی باید توسط افرادی انجام شود که از دانش و تجربه فنی لازم برخوردارند.

رئیس فدراسیون اسکیت کشور همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی با حضور استادان و متخصصان حوزه ورزش خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت استادان برجسته در بخش‌های مختلف، از جمله علوم ورزشی و روان‌شناسی، می‌تواند به ارتقای عملکرد مربیان و ورزشکاران کمک کند.

خیری‌نیا با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری تأکید کرد: اعتقاد داریم ارتباط مستقیم میان مربی، ورزشکار و استادان متخصص اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل تلاش می‌کنیم از ظرفیت این افراد در برنامه‌های آموزشی آینده نیز استفاده کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه‌های زیرساختی، آموزشی و فنی، اسکیت ایران در سال‌های آینده بتواند در رشته‌های مختلف به مدال‌های بیشتری در رقابت‌های ملی و بین‌المللی دست پیدا کند.