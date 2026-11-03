به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، این نشست با حضور محمد عاقل، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در امور پیگیری‌های ویژه، و مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی برگزار شد و طی آن راهکارهای بهبود فرآیند پاسخگویی به اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

عاقل در این نشست با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به‌موقع و دقیق به مکاتبات و مراجعات ذی‌نفعان گفت: ساماندهی این فرآیند می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت خدمات، به افزایش رضایتمندی ارباب‌رجوع و تقویت اعتماد عمومی به سازمان کمک کند.

در ادامه، وضعیت مکاتبات عادی و محرمانه، درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه امید و تیکت‌های بدون پاسخ در سامانه خدمت بررسی و راهکارهای عملیاتی برای تسریع در رسیدگی و پاسخگویی به این موارد مطرح شد.

عاقل همچنین با اشاره به دستور رئیس سازمان غذا و دارو، تأکید کرد: این جلسات با هدف ساماندهی و ارتقای فرآیند پاسخگویی، به‌صورت مستمر در تمامی ادارات تخصصی سازمان برگزار خواهد شد تا ضمن بررسی منظم مسائل و درخواست‌های ذی‌نفعان، روند رسیدگی به مطالبات و تعیین تکلیف موارد معوق با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی، تعیین تکلیف درخواست‌های معوق، رعایت زمان‌بندی پاسخگویی و نظارت بر اجرای دقیق فرآیندها را از الزامات بهبود عملکرد واحدهای تخصصی دانست و بر ضرورت پیگیری موضوعات تا حصول نتیجه تأکید کرد.